Čebelji paviljon Medena zgodba odhaja na pot

Medena zgodba je prevozni čebelnjak, s katerim bodo čebelarji na svojevrsten način prikazovali delo čebel in čebelarjev ter rezultate njihovega sodelovanja. Opremljen je s sodobno zvočno in videotehniko. Obiskovalci bodo lahko doživeli svet teh koristnih žuželk tudi s pomočjo voha in tipa, na koncu pa tudi okusa. Čaka jih namreč prav posebna medena postaja.

icon-expand FOTO: Čebelarska zveza Slovenije icon-chevron-left icon-chevron-right

Medena zgodba se je začela z idejo predsednika Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča, da bi izdelali prevozni čebelnjak, ki bo potoval po Sloveniji in tudi zunaj nje ter širil glas o pomenu čebel in čebelarstva. Noč je vesel, da ideja ni ostala zgolj v njegovi glavi, ampak je projekt resnično zaživel. Skupina šestih ljubiteljev in poznavalcev čebel je združila moči in zasnovala paviljon: "Zahvaliti se moram sodelavcem na ČZS. Ekipa, ki jo je vodil Aleš Bozovičar, je opravila vrhunsko delo." V Medeni zgodbi je ekipa strnila različne vsebine, je pojasnil projektni vodja paviljona Bozovičar: "Od prodaje medu in predstavitve čebelarstva do izobraževanja na področju čebelarstva. Projekt zajema vse poglede na to dejavnost in bo namenjen tako širši javnosti kot ožji skupini ljudi, na primer čebelarjem. Z njegovo pomočjo bomo širili znanje o slovenskem čebelarstvu."

icon-expand Premični čebelnjak sta odprla minister Jože Podgoršek in predsednik ČZS Boštjan Noč. FOTO: Čebelarska zveza Slovenije

Snovalci projekta si želijo s prevoznim čebelnjakom najprej obiskati čebelarski sejem ApiSlovenija, ki bo potekal aprila. "Sicer pa nameravamo paviljon voziti od sejma do sejma. Poseben je zato, ker bomo čebele v resnici lahko slišali, jih vonjali in videli s pomočjo videovsebin,"je izpostavil Bozovičar.

Idejo za paviljon Medena zgodba je zasnoval predsednik ČZS Boštjan Noč, ki je sodeloval v delovni skupini v sestavi Aleš Bozovičar (vodja), Lidija Senič, Tanja Magdič, Vlado Auguštin, Simon Golob in Tomaž Samec.

Kaj vse predstavlja paviljon Medena zgodba? Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi čebeljih panjev in tehnologije pridelave medu. "V panjih so čebele prikazane s posebnimi videovsebinami, ki so nameščene v satih. Pod panjem stoji čebelarska tehtnica z vremensko postajo in videonadzorom zunanjosti paviljona," so podrobno razložili na ČZS. V istem delu paviljona si lahko ogledamo, kako točijo in skladiščijo med ter kako ga pakirajo po standardih varne in zdrave pridelave hrane. "Izpostavili smo tudi ključne informacije o čebelah in čebelarstvu,"so poudarili na ČZS. Drugi del notranjosti paviljona je namenjen predstavitvi vseh čebeljih pridelkov, pa tudi pokušanju različnih vrst medu. "Zato smo razvili prav posebno degustacijsko medeno postajo, kakršne do sedaj še ni bilo," zagotavljajo na ČZS.

icon-expand Zunanjost čebelnjaka ponuja številne informacije. Na časovnem traku so predstavljeni poudarki o zgodovini čebelarstva. FOTO: Čebelarska zveza Slovenije

Paviljon je zanimiv in atraktiven tudi na zunaj, menijo na ČZS. Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih so predstavljene vrste medu, vsi čebelji pridelki, slovenska avtohtona kranjska čebela in apiterapija. Na drugi strani paviljona so na časovnem traku predstavljeni poudarki o zgodovini čebelarstva. Tradicionalnost slovenskega čebelarstva je prikazana s poslikavo panjskih končnic in pročelij AŽ-panjev. "Najmlajši pa bodo z didaktičnimi igrami spoznavali ključne posebnosti čebel,"so izpostavili na ČZS in dodali, da bo paviljon posebej privlačen ponoči, saj osvetlitveni ambient poudari medene kapljice v satju, ki so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motive, vgravirane v steklo v notranjosti paviljona.

icon-expand Osvetlitveni ambient ponoči poudari medene kapljice v satju. FOTO: Čebelarska zveza Slovenije

Današnjega odprtja paviljona na Brdu pri Lukovici se je udeležil tudi minister Jože Podgoršek Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek verjame, da bo prevozni čebelnjak pripomogel k promociji in prepoznavnosti slovenskega čebelarstva. Prepričan je, da bo novi paviljon lahko služil za izobraževanje vseh starostnih skupin – najmlajše bo motiviral za čebelarjenje. "Predvsem pa sem prepričan, da bomo vsi, ki bomo v bližini tega čebelnjaka, začutili nujo, da ohranjamo naravo takšno, da bodo lahko čebele normalno živele in preživele tudi v sodobnem času. Kajti ravno čebele in čebelarstvo so pokazatelji čistega okolja. In v Sloveniji se lahko pohvalimo, da imamo dovolj čisto okolje, da lahko število čebeljih družin narašča, da imamo več kot 11.000 čebelarjev in več kot 200.000 čebeljih družin. To so podatki, zaradi katerih smo lahko na tako majhnem prostoru zadovoljni in ponosni," je poudaril minister. Boštjan Noč pa je strnil, da tudi on verjame, da bo Medena zgodba res prava medena zgodba, v kateri bodo ljudje lahko spoznali čebelarstvo.