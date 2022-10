Čebelnjak zgodb: Nova doživetja na Jurčičevi domačiji

Na Jurčičevo domačijo smo v občini Ivančna Gorica še posebej ponosni. Ostaja mehurček starih časov, ki nas imajo toliko lepega naučiti. O tem, kako se ustaviti in prisluhniti dobri, napeti zgodbi, kakršne je Jurčičev ded na krušni peči pripovedoval malemu Jožeku , ki je zrasel v vélikega Josipa. Naša društva na Muljavi, ki že več kot 110 let uprizarjajo dela Josipa Jurčiča v letnem gledališču na domačiji, čutijo te zgodbe kot vezivo skupnosti. Zdaj so pripovedi zaživele kot redno dostopna kulturno-turistična ponudba in se povezale v Čebelnjak zgodb . Okolica Jurčičeve domačije in naša destinacija Prijetno domače sta idealni za avtentično in butično doživetje Slovenije , je ponosna direktorica ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica Maja Lampret. Čebelnjak zgodb je nastal v sodelovanju z agencijo Nea Culpa, specialisti za razvoj in promocijo kulturnega turizma. Navdih je bil čebelnjak pred domačijo, ki ga krasijo panjske končnice z motivi ljudskih zgodb, vraž in običajev.

Doživetje je primerno za vsakogar, a ustvarjalci pričakujejo največ družinskih obiskovalcev . Doživetja Čebelnjaka zgodb so novo okno v svet Jurčičevih zgodb , poln duhovitih karakterjev, posebnežev in neobičajnih zasukov. Cilj partnerjev in ustvarjalcev je bil vsebino in doživetja zastaviti tako, da so vznemirljiva za ta čas in današnje mlajše generacije. Edinstven zmenek z Jurčičevimi junaki je vstop v čas otroštva, ko je Jožek na krušni peči poslušal, kako ded s pipo v ustih pripoveduje zgodbe . Posušeni krhlji v nečkah so bili že pred davnimi časi najboljši prigrizek, družinski portret s Spakokvirjem, v katerem obiskovalci skušajo posnemati grimase Jurčičevih likov, kot jih je upodobil znameniti ilustrator Marjan Manček, pa je nekaj čisto novega. Vodenje je zaradi interaktivnega programa primerno tudi za manjše skupine. Odvija se vsako soboto ob 11. in 15. uri .

Doživljajsko vodenje z Jurčičevimi junaki je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Otroke in starše bo posebej navdušilo spoznavanje zgodb skozi igro , denimo ob pisanju z gosjim peresom , trkanju na kozlovo senco ali priljubljenem ugibanju besede dneva z besedlami. Neverjetno je, kako otroci sledijo zgodbam in kako dobre odzive dobivamo tudi na vsakodnevnih šolskih obiskih. Najbolj emocionalen pa je trenutek, ko razkrijemo, kje je ded skrival tobak in pipico z devetimi orli, z žarom pripoveduje vodja projekta Simona Zorc Ramovš.

Družinska detektivka z Jurčičevim dedom

Josip Jurčič je od malih nog natančno opazoval okolico in si vse podrobno zapisoval. Karizmatični ded je bil njegov največji vir navdiha. Kmalu je začel ustvarjati svoje zgodbe in postal prvi poklicni pisateljski novinar. Jurčičev duh je vodil tudi snovanje Družinske detektivke z Jurčičevim dedom po krožni poti od Jurčičeve domačije do izvira Krke in skrivnostne Krške jame. Obiskovalci pravo smer iščejo s pomočjo zemljevida, Dedovih namigov na tablicah z motivi panjskih končnic in smerokazov Jurčičeve poti. Ob 10 km dolgi in nezahtevni krožni poti se skrivajo kratke zgodbe iz Jurčičevih časov in štampiljke z motivi živali. Pohodniki nabirajo delčke starih zgodb in jih štempljajo, vmes pa izrisujejo svoj Čebelnjak zgodb in spominsko panjsko končnico. Za okrepčilo poskrbi piknik dobrot z eko kmetije Bregar in drugih okoliških kmetij. Doživetje poteka brez vodnika, z orientacijskim raziskovanjem, vsak petek in soboto s pričetkom ob 11. uri na Jurčičevi domačiji.

Jesenski čebelnjak zgodb v naravi

Čebelnjak zgodb v naravi je posebej primeren za jesenski in pomladni čas, ko so temperature najbolj prijazne in narava razkriva največ podrobnosti, ki pozornemu obiskovalcu Jurčičevega kova ne bodo ušle, ampak ga bodo zapeljale v zeleni svet Prijetno domače. Lov za domišljijo in čebelnjak zgodb med griči občine Ivančna Gorica je idealna ideja za jesenski družinski izlet. Tako blizu Ljubljane in tako daleč od mestnega vrveža.