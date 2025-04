Čedalje večja podpora Športnim igram mladih tudi v Sloveniji

Vsako pomlad se zvrstijo številna športna tekmovanja v ulični košarki, tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, igri med dvema ognjema ... Udeležba na igrah je popolnoma brezplačna za otroke in njihove družine, vse stroške pokrijejo organizatorji v sodelovanju in z razumevanjem uglednih pokroviteljev. Pozitivno poslanstvo iger so prepoznali številni vplivneži iz javnega življenja, med njimi pa je največ zvenečih športnih imen. Pomen projekta za mlade generacije je med prvimi javno poudaril Aleksander Čeferin, veliki športni navdušenec, brez katerega si ne znamo predstavljati iger v Sloveniji. Čeferin je zagotovil, da bo kot predsednik Uefe in zavzet podpornik Fundacije za otroke kar najbolj podpiral razvoj Športnih iger mladih. Njegova vloga je bila ključna tudi pri zagotavljanju podpore v Sloveniji. "Plazma Športne igre mladih so živ dokaz, kako lahko šport služi kot močno orodje za spodbujanje rasti in razvoja mladih ljudi v zrele in odgovorne posameznike," je povedal predsednik Uefe.

Letos potekajo igre po vsej Sloveniji, predvidenih je 197 športnih dogodkov, na katerih se bo zbralo približno 50.000 otrok. Tekmovanja v desetih športnih panogah so se že februarja začela z namiznoteniškimi turnirji, nadaljevala so se marca z rokometnimi, nogometnimi in šahovskimi turnirji, v aprilu pa bodo potekala še atletska tekmovanja in igre med dvema ognjema, odbojkarske tekme in drugo. Hkrati bodo potekale izobraževalne delavnice v sklopu projekta Zero waste, ki je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu odgovornega odnosa do okolja. V Športne igre mladih so vključene številne šole, svojo podporo so zagotovili občine in posamezniki. Med partnerskimi občinami so tudi Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in druge. Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da so Športne igre mladih izjemno koristen in pozitiven projekt, ker združujejo otroke v športu in gibanju ter razvijajo prijateljstvo. Zato je prepričan, da bodo te igre v prihodnjih desetih letih zaživele po celotni Evropi. Odprtje letošnje sezone iger bo znova v Ljubljani, 19. maja, na njih pa pričakujejo številne podpornike, partnerje in ambasadorje iger.