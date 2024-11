Cedevita Olimpija v nedeljo v Stožicah gosti Budućnost

Po dveh zaporednih gostovanjih se košarkarji Cedevite Olimpije v nedeljo vračajo na domači parket Arene Stožice! Ljubljanski Zmaji bodo v okviru šestega kola rednega dela AdmiralBet Lige ABA gostili Budućnost VOLI, to pa pomeni, da se košarkarskim sladokuscem obeta regionalni košarkarski derbi v slovenski prestolnici!

"Čaka nas izredno zahtevna domača preizkušnja z Budućnostjo. Vsako takšno tekmo je veliko lažje igrati s pomočjo navijačev. Želimo si, da se nam v nedeljo v Stožicah pridružijo v čim večjem številu, in nam z glasnim navijanjem pomagajo do nove zmage," je pred dvobojem v stoženski lepotici povedal kapetan članske zasedbe Cedevite Olimpije, Jaka Blažič.

V Stožicah bodo za vse navijače znova pripravljene tudi številne aktivnosti v okviru navijaške cone, vsi košarkarski navdušenci pa si lahko vstopnice za ogled tekme že danes zagotovijo na vstopnice.olimpija.com , Eventim Slovenija in Petrol Ticket .

Dvoboj z ekipo iz Podgorice bo še toliko bolj zanimiv, ker se v Stožice vračata tudi dva stara znanca iz ljubljanskih parketov. Dres Budućnosti namreč v tej sezoni nosita tudi Alen Omić in Yogi Ferrell, ki sta bila med drugim tudi del ekipe Zmajev, ko je slednja v sezoni 2021/22 nastopila v četrtfinalu EuroCupa, skupaj s Cedevito Olimpijo pa sta nastopila tudi v polfinalu regionalne lige in Zmajem pomagala do številnih naslovov slovenskega državnega prvaka.

Ljubljančani se bodo skušali v stoženski dvorani v regionalni ligi vrniti na zmagovalne tirnice v regionalni ligi in tudi na parkete Lige ABA prenesti zelo dobre predstave z začetka nove evropske sezone. V Evropskem pokalu so namreč na prvih štirih tekmah zmagali trikrat, to pa je najboljši začetek evropske sezone za Cedevito Olimpijo po letu 2019.

Ko je Cedevita Olimpija nazadnje stopila na domači parket v regionalni ligi, so si Zmaji zmago proti Splitu zagotovili z metom Devina Robinsona ob zvoku sirene. Utrinke s tekme v tivolski dvorani si lahko ogledate spodaj.