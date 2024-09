Cedevita podprla Zveza prijateljev mladine Slovenije. Poglejte si, kako je videti nov projekt iz kampanje Bodi TU. Bodi CE.

Omenjena tema je bila dolgo časa nekakšen tabu v družbenem prostoru, čeprav v zadnjih letih počasi in zanesljivo vstopa v naš vsakdan kot vitalen in nikakor zanemarljiv del življenja, še posebej med otroki in mladimi. Da bi javnost ozavestila o pomenu skrbi za duševno zdravje ter dodatno prebudila iskrico kreativnosti med mladimi, je Cedevita v sodelovanju s strokovnjaki in umetniki začela z družbeno odgovorno kampanjo Bodi TU. Bodi CE.

Številne raziskave so pravo umetnost in kreativnost prepoznale kot orodje, s katerim se lahko izrazimo in lažje spopadamo z izzivi. Brezmejna domišljija, ki krasi otroke, ter njihov iskreni optimizem so navdih za vse nas, zato se je Cedevita, ena najbolj znanih blagovnih znam odločila, da v tej kampanji da prav otrokom možnost, da vsi slišijo in vidijo njihova sporočila.

Letošnje leto Cedevita v sklopu kampanje podpira Zvezo prijateljev mladine Slovenije, najbolj prepoznavno in najbolj zanesljivo organizacijo za otroke, mlade in družine, ki deluje na področju cele Slovenije. Zveza deluje od leta 1953, njen temeljni cilj pa je izboljšati kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin ter zastopati in uresničevat injihove interese in potrebe ter ščititi njihove pravice.

"Odločitev o izbiri organizacije ni bila preprosta, saj je v Sloveniji veliko čudovitih pobud, ki so vredne pozornosti. Toda rezultati dela in delovanja Zveze prijateljev mladine Slovenije govorijo sami zase in resnično se sijajno dopolnjujemo v enaki viziji in želji – da smo tukaj za naše mlade, ki jim bo morda ravno umetnost pomagala, da se izrazijo in poiščejo pomoč, če jo potrebujejo", je povedala Svetlana Babič, vodja blagovne znamke Cedevita za Slovenijo.