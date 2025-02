Čeferin: Evropa bo na žalost še izgubljala, in to po lastni krivdi

Prepričan je, da bi se morali poenotiti, čeprav ne ve, ali je to mogoče. "Morali bi se odpreti in trga ne bi smeli tako močno regulirati. Nihče, niti Kitajska, ne bi smel biti – in ni – naš sovražnik, vse bi morali obravnavati kot partnerje," je dodal.

"Vsekakor izgublja Evropa, (...) ki jo duši drastična regulacija. Ob tem mi ne moremo biti v vojni z vsemi in ne moremo pridigati celemu svetu, kako mora biti nekaj urejeno, saj so dejstva drugačna. Z novim predsednikom ZDA ( Donaldom Trumpom ) smo dobili še nekoga, ki razmišlja o uvedbi carin, kar bo še poslabšalo konkurenčnost evropskega gospodarstva, ne vidim nobene moči evropske politike. Ne vidim niti enotnosti. Evropa bo na žalost še izgubljala, in to po lastni krivdi," je v intervjuju za sobotno prilogo Dela dejal Aleksander Čeferin .

Kritičen je bil še, češ da "pridigamo drugim, kako bi se morali obnašati, obenem pa imamo sami problem prav s tem".

Opozoril je, da so predstavniki EU dolgo trdili, da se o koncu vojne v Ukrajini z Rusijo ne bodo pogovarjali. Sedaj pa se ZDA pogovarjajo z Rusijo in "isti evropski politiki jadikujejo, zakaj se pogovarjajo brez nas". Prepričan je, da gre za večje interese, "delati bi morali v interesu ne svojega ega in lastne užaljenosti, ampak v interesu naše ali katerekoli druge države ali pa Evropske unije".

Moti ga tudi pridiganje celemu svetu, kako smo najboljši. "Migranti v Evropi niso v idealnem položaju, njihove človekove pravice niso najboljše, mi pa pridigamo celemu svetu o demokraciji," je bil kritičen.

O položaju Slovenije: 'Moramo kdaj povedati svoje mnenje, ki je lahko drugačno'

Glede položaja Slovenije je ocenil, da smo majhna država, ampak tudi majhne države imajo lahko vpliv. "Ne spuščam se v dnevno politiko, toda na načelni ravni bi morali imeti svoj glas. V določenih stvareh smo se opredelili, v določenih ne. Ne moremo biti le pridni učenci v učilnici, imenovani evropski parlament ali Evropska unija, ampak moramo kdaj povedati svoje mnenje, ki je lahko drugačno," je poudaril.

Glede razmer v svetu je menil, da "od časa pred drugo svetovno vojno še ni bilo tako nevarno, kot je zdaj". "Na eni strani imamo nasilnike kot voditelje, na drugi strani pa politike, ki v ničemer ne odločajo in le spremljajo, ali bo javno mnenje dobro zanje, in so pravzaprav nesposobni," je dejal in dodal, da obstajajo tudi izjeme.

"Prišli smo v položaj, ko nekatere velike države lahko vzamejo del teritorija druge in se javno pogovarjajo o tem, kaj bodo vzele in koga napadle. To je nevarno," je dejal.