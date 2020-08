Čeferin o integriteti funkcionarjev: Dokler se ve, da si neodvisen, si močan

"Osnovna integriteta je, tu govorim o nogometnih funkcionarjih in se ne bom spuščal v slovenske politične vode, zelo pomembna. Ljudje, ki so na določenih položajih, morajo biti popolnoma neodvisni, dajati morajo videz neodvisnosti in ne smejo biti vplivani z nobene strani, sploh pa ne s strani ljudi, ki bi lahko imeli kakršnokoli korist od njihovih dejanj,"poudarja najvplivnejši Slovenec Aleksander Čeferin.

Ta je ob ob prevzemu funkcije za razliko od svojega predhodnika Platinija, ki ga je odnesla korupcijska afera, namreč dal zelo velik poudarek integriteti funkcionarjev Uefe in naredili jasno mejo med tem, kaj funkcionarjem plačuje Uefa in kaj morajo plačevati sami.

Na drugi strani je zelo demistificiral mesto predsednika Uefe. Z delegati se pelje z avtobusom, prejšnji predsednik se je z limuzino. Funkcionarji ne letijo več v poslovnem razredu. Na vprašanje, zakaj se je odločil za ta korak, nenazadnje ima Uefa dovolj denarja, da bi svojim funkcionarjem to še vse naprej plačevala, je odgovoril: "Funkcionarji na daljših letih še vedno letijo v poslovnem razredu, sam ne želim dajati občutka, da sem nad predsedniki zvez, želim jim tudi z dejanji pokazati, da sem eden od njih, da sem tukaj zaradi njih in da jim poskušam priskočiti na pomoč, kadar koli le lahko."

Kot pojasnjuje sam, od Uefe sicer dobi visoko plačo, a plača tudi visok davek, tako v Švici kot v Sloveniji:"Vsak teden prihajam domov in si pot plačujem sam, sam si plačujem tudi stanovanje v Švici, avto in vse ostalo. Torej Uefa meni plačuje plačo in na mojo izrecno zahtevo nimam niti nobene nagrade v primeru, da poslujem uspešno."

Na vprašanje, zakaj je tako pomembno, da so politiki funkcionarji zgled in da se ve, kaj plačajo sami, kaj pa država, pravi, da ne želi vleči primerjav med svojo pozicijo in med pozicijo kateregakoli politika: "Pomembno je, da se ve, katere so tvoje pristojnosti, da se ve, da si neodvisen. Dokler se ve, da si neodvisen, si močan. Takoj, ko postaneš od kogarkoli odvisen, izgubiš vso moč in ne moreš več opravljati svoje funkcije, kot bi jo moral."

"Težko bi se ukvarjal z ljudmi, ki živijo v svetu teorij zarot''

V pogovoru je odgovoril tudi na vprašanje, kakšen je zdaj njegov odnos s predsednikom vlade Janezom Janšo.Ta je namreč ob donaciji zaščitnih mask socialnim zavodom, ki jo je izvedla odvetniška pisarna Čeferin, tvitnil: "Vi plačate naročnino RTV Slovenija, ta sklene mastno pogodbo z odvetniško pisarno, ki kuje velike dobičke, za dimno zaveso pa potem preko skupnosti socialnih zavodov dobrodelno pošilja zaščitne maske domovom za ostarele in pričakuje javno zahvalo za vaš denar."

To je Čeferin komentiral takole: "Težko bi se ukvarjal z ljudmi, ki živijo v svetu teorij zarot. Če ne bi poznal akterjev, bi me šokiralo, da nekomu več pomeni diskreditacija tistega, ki ga ne mara, kot dejstvo, da so ljudje, ki potrebujejo medicinsko opremo, dobili to opremo in so tako potencialno tudi rešili življenja."

"Vstop v slovensko politiko me ne zanima"

V medijih blizu Janeza Janše sicer ves čas beremo, da je novi izbranec Levice za vstop v slovensko politiko. To je Čeferin ostro zavrnil: "O tem težko kaj konkretnega rečem. Sam sem že večkrat povedal, da me udejstvovanje v slovenski politiki ne zanima, ampak ljudi, ki živijo v sanjskem svetu teorij zarot, to ne prepriča. V to se ne bi spuščal, včasih se samo sprašujem, ali ti ljudje sami sebi verjamejo ali to delajo namerno."

Stanje v Sloveniji je tako, da smo razdeljeni, kot še nikoli, pravi in dodaja: "Diskreditacija je postala nacionalni šport nekaterih posameznikov. Da se nekateri mediji izkoriščajo izključno za napadanje svojih političnih nasprotnikov, mediji, ki so kritični do oblasti, pa so označeni kot skorumpirani itd. Sam si take Slovenije nisem predstavljal in kljub temu, da ne nameravam vstopati v slovensko politiko, imam vso pravico povedati in tudi bom vedno povedal, kaj si mislim o svoji domovini, ki jo imam rad in ki ni last nikogar, predvsem pa ne ljudi, ki jim, kot vidimo vsak dan, prav nič ne pomeni."