Čeferin o slovenski politiki: Grof Drakula v boj proti ljudem pošilja vampirje

Da že dlje časa obstaja "strah", da se bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin podal v politiko, je v intervjuju za časopis Večer namignil novinar. Čeferin je sicer trenutni vladi že večkrat podal kritično oceno, tokrat pa se je osredotočil na "grozljivo odsotnost vsake kritike". "Grozljivi so tudi napadi na vsakogar, ki odpre usta in ima drugačno mnenje, četudi ga izrazi spoštljivo," je dejal. Pričakuje, da se bo slednje v zadnjih dneh pred volitvami še poslabšalo, a za zdaj je še vseeno vesel, da je v Sloveniji "vsaj toliko demokratični, da nas ne morejo zapirati".

"Včasih me slika spominja na Transilvanijo, kjer grof Drakula pošilja svoje vampirje v boj proti ljudem," je karikiral, a dodal, da bo zagotovo prišlo tudi jutro. Ob tem je poudaril, da je problem slovenske vladajoče politike, da v osnovi ne spoštuje institucij, ki so za njihovo delovanje postale "zoprn del sistema". "Ko civilna družba postane moteča za oblast in jo politika poskuša zatreti, nastane velik problem. Prav tako nastane problem, če ločujemo med mamo s krščanskimi in muslimanskimi vrednotami. Civilna družba mora vedno ohranjati opozicijsko vlogo," je dejal.

Naloga oblasti je po njegovem mnenju, da poskuša sobivati s civilno družbo, ne pa da jo zatira, ponižuje, vlaga kazenske ovadbe in drugo. "Takšna represija ima vedno učinek bumeranga." Prepričan je sicer, da je lahko Slovenija uspešna le takrat, ko je enotna: "Z diskreditacijami, laganjem in žaljenjem se že dogaja nasilje, zato je treba s takšnim načinom delovanja prenehati."

'Politična pasivnost med volivci daje spodbudo populistom'

Da imajo ljudje, ki želijo postaviti Slovenijo na glavo, učitelje v tujini, da so slednji bolj napredni, saj so že uspešno prevzeli medije, še poudarja: "Hvala bogu je v Sloveniji še vedno večina medijev neodvisna." Prav tako meni, da se ljudje niti ne zavedajo, da z razkrojem neodvisnih institucij nastanejo strahovite posledice za vso družbo. "Pomenu pravne države bi morali zagotovo nameniti večjo pozornost," je dejal ter navajal Danteja Alighierija, da je najbolj vroč del pekla rezerviran za tiste, ki v času moralne krize zadržijo svojo nevtralnost.

Čeferin se kljub temu ne namerava podati v politiko, poudarja pa, da se morajo ljudje na volitvah odločiti za tistega, ki se jim bo zdel najbolj kredibilen. "Kot družba moramo razčistiti, kaj si želimo v prihodnje. Ljudje so pametni in zagotovo se bodo dobro odločili," je prepričan ter Slovence pozval k volitvam, ki da so istočasno pravica in tudi dolžnost vsakega polnoletnega državljana. "Prav politična pasivnost med volivci namreč daje spodbudo populistom," je dodal.

Ob tem meni, da se v politiko ne bi smel nihče podajati po zaslužek. Finančna neodvisnost se mu zato zdi pomembna, a kot poudarja, je v Sloveniji tudi veliko "odličnih znanstvenikov in profesorjev, ki so slabo plačani in nikoli ne bodo finančno popolnoma neodvisni".

O ukrepih, ki jih je v luči vojne sprejela Uefa

V intervjuju se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini in sodelovanja z Rusijo. Meni, da ruski šport zaradi odločitev posameznikov ne bi smel trpeti, a da so določene sankcije morali sprejeti tudi pri Uefi. "Treba je vedeti, da to ni vojna proti ruskim športnikom ali ruskemu narodu. Čeprav to ni njihov boj, bodo utrpeli posledice. Uefa bo kmalu sprejela odločitev, ali bodo ruski klubi lahko nastopali na evropskih tekmovanjih," je dejal.

Po začetku vojne so sicer hitro ugotovili, da finala v Sankt Peterburgu ne bo mogoče izvesti. "Predsednik ruske zveze je na nek način razumel odločitev Uefe. Malo je govoril o tem, da gre za vmešavanje politike v šport, a nam težko soli pamet, glede na to, da se v Rusiji vse športne odločitve sprejemajo na ravni režima," je dejal. Ob tem je dodal, da z rusko zvezo ohranjajo korektne odnose, pritiskov za prestavitev finala pa da ni bilo.