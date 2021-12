Čeferin o Superligi, slovenski politiki in novi kandidaturi za predsednika Uefe

Čeferin ima neprijetne spomine na april, ko je 12 najboljših evropskih nogometnih klubov napovedalo ustanovitev t. i. Superlige. Ta po ogorčenju ljubiteljev nogometa in širšem političnem nasprotovanju ni odobrila sadov. "48 ur nisem spal, jedel ali pil, ker sem se po telefonu ves čas pogovarjal z vladami in kraljevimi družinami ... Bili so pritiski, grožnje," se spominja.

"Svetovno prvenstvo, ki poteka dvakrat na leto, je politična poteza, saj skuša Fifa oslabiti evropske zveze, jim vzeti denar in ga razdeliti drugam, ker je to politično privlačno," je dejal Čeferin za Politico. Fifa je na drugi strani Uefo obtožila protekcionizma in egoizma. Čeferina nogometne spletke močno razburjajo. "Če bom preživel to leto, jih bom preživel še mnogo."

O slovenski politiki

Pri Politicu so spomnili, da je Čeferin po osamosvojitvi Slovenije šel po očetovih stopinjah in postal odvetnik. Čeferin se je "ugriznil v jezik", ko so ga novinarji vprašali o trenutnem stanju slovenske politike in premierju Janezu Janši. "V Sloveniji nismo bili še nikoli tako razdeljeni. Še nikoli ni bilo toliko napetosti. Še nikoli ni bilo toliko žalitev na družbenih omrežjih in drugih medijih, ki so očitno mediji ene politične stranke. To je skrb vzbujajoče, a to bo morala rešiti Slovenija sama, ne Evropska unija," je komentiral.

Čeferin za zdaj pravi, da ne namerava vstopiti v slovensko politiko. "Moje skromno mnenje je, da lahko tukaj veliko bolj pomagam svetu kot s političnega položaja v Sloveniji," je dejal in napovedal novo kandidaturo za predsednika Uefe v letu 2023.