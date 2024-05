Čeferin podprl pobudo za varen splav: 'Pozivam vas, da se mi pridružite'

Kot so nedavno sporočili iz inštituta, je evropska državljanska pobuda za varen in dostopen splav v Evropi presegla 200.000 podpisov podpore in kot taka ostaja najhitreje rastoča pobuda v zgodovini.

Nazadnje jo je podprl Čeferin, ki je tudi druge pozval k enakemu. "Podpisal sem evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice. Ker verjamem, da je svoboda odločanja temeljna človekova pravica. Pozivam vas, da se mi pridružite in tudi vi oddate svoj podpis in s tem prispevate k bolj sočutni, pravični in solidarni Evropski uniji," je zapisal Čeferin in priložil fotografijo, na kateri nosi majico My Voice, My Choice, so sporočili iz Inštituta 8. marec.