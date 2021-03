Čeferin pomotoma sodeloval pri zadevi, v kateri bi moral biti izločen

Da je ustavni sodnik Rok Čeferin odločal o pritožbi zoper svojo odločitev, je danes poročal eden od slovenskih spletih portalov. Šlo naj bi za primer, ko je leta 2014 širši slovenski javnosti neznani pravnik Peter Kodrič želel postati odvetniški kandidat. Čeferin pa je bil tedaj član devetčlanskega upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, ki je 11. novembra 2014 izglasoval zavrnitev, ker naj bi bil Kodrič "moralno nevreden" opravljanja odvetniškega poklica, saj je 17 let prej kršil carinske predpise in nikoli ni plačal carinskega dolga.

Kodrič se je po pisanju portala obrnil na upravno, vrhovno in za tem še na ustavno sodišče, kjer je pritožba spet prišla v roke Roku Čeferinu. Na podlagi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice je zatrjeval, da mu zaradi 17 let starega prekrška Čeferin in kolegi odvetniki ne bi smeli zavrniti prošnje za mesto odvetniškega kandidata. A so ustavni sodniki Čeferin, Matej Acetto in Špelca Mežnar 15. novembra 2019 Kodričevo pritožbo zavrgli. Kodrič se je zato obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg.

Na ustavnem sodišču so za STA potrdili, da je sodnik Čeferin konec lanskega leta obvestil sodnike, da je pred časom pomotoma sodeloval pri dopisnem odločanju v zadevi, v kateri bi moral biti izločen in v kateri je bil sprejet neobrazložen sklep."Ob tako velikem pripadu zadev, ki se zadnja leta še povečuje, se napake dogajajo in se bodo verjetno še dogajale," so zapisali.

Sodnik je zato predlagal, da se napaka popravi. Ustavno sodišče je o njegovem predlogu že odločilo, a bo o odločitvi najprej obvestilo pritožnika, nato pa odločitev, kot vedno, objavilo na spletni strani.

Kot so še navedli, je ustavno sodišče v preteklosti podobne očitne napake že popravljalo.