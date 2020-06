Čeferin zanikal, da ga je Kučan nagovarjal k političnemu udejstvovanju

Aleksander Čeferin, ki zaradi predsedovanja Evropski nogometni zvezi (Uefa) že nekaj let živi v Švici, je v posebni oddaji, ki jo je ob dnevu državnosti pripravila Televizija Slovenija, dejal, da je Slovenija čudovita država, hkrati pa je tudi"država, kjer vidim eno veliko razdeljenost, kjer vidim imaginarne delitve na podlagi ideologije, ki je že davno pase. To je del, ki me malo žalosti. Vidim državo, ki ima čudovito naravo in nadarjene, pametne ljudi, ki so lahko uspešni kjerkoli na svetu."

O besnih odzivih nekaterih vidnih članov slovenske politike na njegove izjave je dejal: "To mene osebno ne more prizadeti, bolj bi bil razočaran, če bi me tovrstni ljudje hvalili. Me pa razočara, da je netenje sovraštva postalo ene vrste nacionalni šport. Da se s tem ukvarjajo politiki in nekateri resda marginalni mediji, a vseeno so neke vrste mediji."

O tem, da ga je predsednik vlade Janez Janša v neki izjavi obtožil, da je prav on kriv za izbruh epidemije v italijanskem Bergamu, ker ni preprečil nogometne tekme med Atalanto in Valencio na znamenitem stadionu San Siro, pa je Čeferin dejal: "Ta izjava ne zasluži komentarja. Naslednji dan me je poklical predsednik vlade ene največjih držav v Evropi, ki je med smehom rekel, da sem odličen, ker sem očitno še pred prihodom virusa vedel, da bo prišel."