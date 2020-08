'S sistemom, kot je bil letošnji, imajo tudi manjše ekipe večje možnosti za zmago'

Bayern se lahko od nedelje pohvali s šestimi naslovi evropskega klubskega prvaka. Na tekmo so dosegli kar 4,2 gola, kar je največ v zgodovini tekmovanja. Po koncu posebne, s koronavirusom zaznamovane Lige prvakov, smo se pogovarjali z Aleksandrom Čeferinom. Kako so zadovoljni z razpletom, kakšne bodo finančne posledice tekem s praznimi tribunami in kaj ga je v letošnji sezoni tekmovanja najbolj presenetilo?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 06:31 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor z Aleksandrom Čeferinom 02:21 audio-control-play-line Iz SVETA: Finale Lige prvakov icon-chevron-left icon-chevron-right