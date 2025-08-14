Čeferin: Nedopustno nasilje je nemogoče ignorirati

Sinočnja super pokalna tekma med kluboma PSG in Tottenham v Vidmu, je imela tudi humanitarne razsežnosti. Na njej so bili namreč prisotni tudi begunski otroci. Devet begunskih otrok iz Afganistana, Iraka, Nigerije, Palestine in Ukrajine je pred začetkom tekme na igrišču razvilo napis prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste.

Pri podelitvi medalj in zmagovalnega peharja pa sta se predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu pridružila dva palestinska otroka iz Gaze – 12-letna Tala in 9-letni Mohamed, ki je med vojno izgubil starše in bil v izraelskem zračnem napadu tudi sam ranjen.

Čeferin je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, zakaj so se na Uefi odločili za takšno gesto in kaj so želeli z njo sporočiti. "Mislim, da je prišel čas, ko se moramo nehati pretvarjati, da smo športna organizacija, ki živi na drugem planetu. Tukaj ne govorim samo kot predsednik Uefe, lahko govorim tudi kot državljan sveta, kot človek, kot oče, da to, kar se dogaja po svetu z brutalnimi umori civilistov – predvsem otrok ... Nedopustno nasilje je nemogoče ignorirati. Ne morem si predstavljati, kako lahko nek politik, ki lahko naredi več kot mi, gre mirno spat, po tem, ko vidi take prizore," je Čeferin pojasnil odločitev za prisotnost palestinskih otrok pri podelitvi medalj.