Slovenija

Čeferin: Nedopustno nasilje je nemogoče ignorirati

Ljubljana, 14. 08. 2025 23.01 | Posodobljeno pred eno minuto

"Prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste!" Kaj sporoča gesta Uefe na sinočnji super pokalni tekmi, na kateri so bili prisotni tudi begunski otroci? Zakaj se je Aleksander Čeferin odzval na incident v Celovcu, ko je trener zaradi rabe slovenščine prejel rumeni karton? In kaj za slovenski nogomet pomeni zgodovinski prestop Benjamina Šeška?

Sinočnja super pokalna tekma med kluboma PSG in Tottenham v Vidmu, je imela tudi humanitarne razsežnosti. Na njej so bili namreč prisotni tudi begunski otroci. Devet begunskih otrok iz Afganistana, Iraka, Nigerije, Palestine in Ukrajine je pred začetkom tekme na igrišču razvilo napis prenehajte ubijati otroke, prenehajte ubijati civiliste. 

Pri podelitvi medalj in zmagovalnega peharja pa sta se predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu pridružila dva palestinska otroka iz Gaze – 12-letna Tala in 9-letni Mohamed, ki je med vojno izgubil starše in bil v izraelskem zračnem napadu tudi sam ranjen. 

Čeferin je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, zakaj so se na Uefi odločili za takšno gesto in kaj so želeli z njo sporočiti. "Mislim, da je prišel čas, ko se moramo nehati pretvarjati, da smo športna organizacija, ki živi na drugem planetu. Tukaj ne govorim samo kot predsednik Uefe, lahko govorim tudi kot državljan sveta, kot človek, kot oče, da to, kar se dogaja po svetu z brutalnimi umori civilistov – predvsem otrok ... Nedopustno nasilje je nemogoče ignorirati. Ne morem si predstavljati, kako lahko nek politik, ki lahko naredi več kot mi, gre mirno spat, po tem, ko vidi take prizore," je Čeferin pojasnil odločitev za prisotnost palestinskih otrok pri podelitvi medalj.

Preberi še Nova človekoljubna poteza: Čeferin na finale povabil begunske otroke

Odzval se je tudi na odmeven incident na avstrijskem Koroškem, kjer je nogometni sodnik na tekmi v Celovcu od trenerja slovenskega kluba iz Celovca zahteval govorjenje v nemščini in mu pokazal rumeni karton. Čeferin je poudaril, da so tovrstni dogodki v nasprotju z osnovnimi človeškimi in športnimi vrednotami. "Takoj, ko sem v vašem mediju videl, kaj se je zgodilo, sem poklical generalnega sekretarja avstrijske nogometne zveze. Iskreno povedano je bil Thomas Haller zgrožen nad tem, kar se je zgodilo in je takoj odreagiral. Avstrijska nogometna zveza je takoj odreagirala. Kolikor sem jaz informiran, je bil sodnik takoj v disciplinskem postopku in isti dan je regijska nogometna zveza poslala klubu opravičilo," je dejal Čeferin. 

Preberi še Trenerju karton zaradi slovenščine, Uefa že ukrepala

In kaj po njegovem mneju za slovenski nogomet pomeni prestop Benjamina Šeška v enega svetovno najbolj prepoznavnih klubov Manchester United in nenazadnje, kaj bo z enim najbolj gledanih nogometnih tekmovanj Ligo prvakov v prihodnje? Odgovor si poglejte v zgornjem videu. 

