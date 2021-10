Čehu več kot 3.000 evrov globe, Hrvatu 2.400 evrov

Med poostrenim nadzorom tovornih vozil in avtobusov sta izstopala dva prevoznika, češki in hrvaški. Prvi je imel nepravilno naložen tovor, v vozilu pa ni imel vgrajenega tahografa, drugemu pa so policisti odredili izredni tehnični pregled, ker vozilu ni pravilno deloval zavorni sistem.

V torek so policisti PU Maribor, skupaj z mobilno enoto Fursa, cestninskimi nadzorniki Darsa, inšpektorji IRSI in gospodarsko družbo za tehtanje vozil Cestel, na avtocesti A4 izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov.

icon-expand Poostren nadzor FOTO: PU Maribor

Nadzor so izvedli na obeh straneh avtoceste, na nadzorni točki Prepolje, kjer so kontrolirali 41 tovornih vozil in en avtobus. Policisti so pri petih voznikih tovornih vozil ugotovili 13 kršitev, Darsovi cestninski nadzorniki pa so globo izrekli osmim voznikom, ki za vožnjo po avtocesti niso uporabljali vinjete. Prav tako so policisti ugotovili tudi deset voznikov, ki niso upoštevali spreminjajoče prometno-informativne signalizacije na avtocestnih portalih, ki je voznike usmerjala čez nadzorno točko.

icon-expand Nadzor FOTO: PU Maribor

Kot so sporočili s PU Maribor, sta med ugotovljenimi kršitvami voznikov tovornih vozil izstopala dva kršitelja. Voznik češkega tovornega vozila s priklopnim vozilom je imel nepravilno naložen tovor, v vozilu pa ni imel vgrajene zapisovalne opreme oziroma tahografa. "Za voznika in pravno osebo, ki je lastnik vozila je predpisana globa v višini 3.060 evrov," so pojasnili policisti.

icon-expand Policijski nadzor FOTO: PU Maribor

Pri hrvaškem prevozniku pa so policisti ugotovili tehnično neizpravnost naprav za ustavljanje priklopnega vozila, ki ga je vlekel sedlasti vlačilec. "Za voznika in pravno osebo, ki je lastnik priklopnega vozila, je predpisana globa v višini 2.400 evrov," so povedali policisti in dodali, da so vozili tako češkega kot hrvaškega prevoznika izločili iz prometa, za priklopno vozilo hrvaškega prevoznika pa so odredili tudi izredni tehnični pregled, ker vozilu ni pravilno deloval zavorni sistem.

icon-expand Policijski nadzor FOTO: PU Maribor