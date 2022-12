CEKIN sončnično olje in OmegaVita: prva in edina jedilna olja v Sloveniji v rPET embalaži

Ključ do trajnostne naravnanosti je okolju prijazna in odgovorna uporaba izdelkov iz plastičnih mas in ponovna uporaba le-teh. Pomembno vlogo pri trajnostni naravnanosti družbe imajo tudi podjetja, ki lahko z inovativnimi pristopi pripomorejo k zmanjšanju odpadne embalaže.

Trajnostna naravnanost podjetja Gea

V vodilni slovenski oljarni in edini rafineriji v Sloveniji - Tovarni olja Gea so trajnostno naravnani in si prizadevajo za nenehne izboljšave na področju varovanja okolja in zdravja z uvajanjem sodobnih trendov.

V skrbi za lepšo ekološko prihodnost so pričeli s polnitvijo dveh olj blagovne znamke CEKIN v 50 % reciklirano embalažo (rPET).

Kaj je rPET ?

rPEt pomeni recikliran polietilen tereftalat ali recikliran PET. Pridobivamo ga z recikliranjem PET plastenk. rPET material v okolju pušča nizek ogljični odtis, saj je surovino možno obdelati z manj energije. V celoti ga je možno reciklirati in nameniti za ponovno uporabo, kar pripomore k zmanjševanju odpadkov.

PET plastenke, ki jih potrošnik zavrže v zabojnik za embalažo se v zbirnih centrih najprej ločijo od drugih materialov, ki so prav tako primerni za reciklažo. Nato jih stisnejo, zbalirajo in pošljejo v posebne obrate za recikliranje PET. Plastenke očistijo, odstranijo nečistoče in razvrstijo glede na barvo ter zmeljejo v rinfuzo. Gre za izjemno vsestransko surovino, ki jo je mogoče znova in znova reciklirati, saj ponuja ogromno možnosti uporabe za vrsto poliesterskih izdelkov – oblačila, preproge, športni copati, avtomobilski deli,...

Z uvedbo novosti korak k ohranjanju okolja

V Tovarni olja Gea so ponosni, da so z uvedbo novosti naredili še en korak k ohranjanju okolja.

Na policah že lahko najdete CEKIN sončnično olje 1 L v rPET in PET embalaži,

medtem ko so za olje CEKIN OmegaVita 1 L obstoječo embalažo nadomestili z rPET.

Z odgovornim ravnanjem odpadne embalaže bomo lahko uporabljeno plastenko spremenili v rPET material, ki bo tako postal del krožnega gospodarstva, kar je naš skupen cilj.

Glede na odzive potrošnikov pa bodo na dolgi rok razmišljali tudi o morebitni širitvi rPET embalaže na ostale proizvode.





Naročnik oglasa je Tovarna olja Gea d.o.o.