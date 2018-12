Že tri mesece je celjski slikarJure Jurček Cekuta v zaporu na Dobu. Še vedno na zaprtem oddelku. Tja so ga septembra, po številnih prošnjah in pritožbah, s katerimi je poskušal in tudi prestavil začetek prestajanja zaporne kazni, prisilno privedli policisti. Kljub svarilom odvetnikov, da ima Cekuta hude težave s srcem in sladkorno boleznijo, pa tudi očitkom, da zanj na Dobu ne bo dobro poskrbljeno, so zdravniki takrat ocenili, da je njegovo zdravstveno stanje povsem stabilno.

"Zdaj je vse v rokah zdravstvene službe in ZD Trebnje. Oni bodo odločali o nadaljnjih postopkih, naša naloga pa je, da to izvedemo," je za oddajo 24URpovedal direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcijJože Podržaj.



Cekuta je ves čas zatrjeval, da se zaporu ne izogiba. A še preden je odšel na Dob, je kot kaže vložil zahtevo za osebni stečaj. Njegovemu bankrotu je danes okrožno sodišče v Celju prižgalo zeleno luč.

V naslednjih treh mesecih bo stečajni upravitelj tako zbiral dolgove, ki jih je Cekuta pustil za seboj. Po javno dostopnih podatkih je na polovico vile na Prekorju vpisanih ogromno hipotek. Cekuta je tudi že imel več izvršb. Plačeval ni na primer ne stroškov za odvoz smeti, ne porabe vode.

Med upniki je tudi država. Od maja letos je že zabeležen dolg, skoraj pol milijona, ki ga po izreku sodbe državi dolguje Cekuta.

Sicer pa Cekuta zaradi osebnega stečaja ne more več sam podpisovati pogodb, kot so na primer prodajne pogodbe ali pa opravljati katerih koli drugih poslov povezanih z njegovim premoženjem. Prav tako ne more najeti kredita ali biti porok zanj, odpreti ne sme novega bančnega računa, odpovedati se bo moral tudi morebitni dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.