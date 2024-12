Celica ni izvršila odločbe JAZMP v zadevi Biobanka, grozi ji globa

Podjetje Celica se je na odločitev JAZMP nato pritožilo, saj meni, da je odločba neizvršljiva. Z Biobanko so pred časom podpisali pogodbo o nadomestnem hranjenju vzorcev v omejenem obsegu desetih standardnih škatel, kakršna je zmogljivost podjetja. A pritožba skladno z zakonom o zdravilih ne zadrži izvršitve ukrepov v upravnem postopku.

JAZMP je podjetju Celica 18. oktobra odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter pripadajoče dokumentacije podjetja Biobanka, ki je pred stečajem. To mora Celici omogočiti podjetje GaiaCell, ki je vzorce in dokumentacijo prevzelo od Biobanke, podjetja, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok.

JAZMP je pritožbo Celice skladno z zakonom o upravnem postopku 30. oktobra odstopil v reševanje drugostopenjskemu organu, torej ministrstvu za zdravje, kjer so za STA danes potrdili, da o zadevi še niso odločili.

Celica odločbe JAZMP še ni izvršila, zato so tam izdali sklep o dovolitvi izvršbe, s katerim so Celici odredili, da jo izvrši v roku treh dni od vročitve sklepa. "Če tega v postavljenem roku ne izvrši, bo kot prisilno sredstvo uporabljena denarna kazen," so zapisali na JAZMP.

Zoper Biobanko je JAZMP izdala odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Kot so zapisali na agenciji, ji bo sledil postopek odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.

Policijska uprava Ljubljana v zvezi z zadevo še vedno vodi predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Zaradi interesa preiskave več informacij s policije ne morejo posredovati.

Vzorci Biobanke so sicer pred odločitvijo JAZMP pristali pri podjetju GaiaCell, ki ga je v začetku leta ustanovila nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan. GaiaCell je sicer vzorce pridobila po tistem, ko je Biobanka pristala v finančnih težavah.