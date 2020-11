Čeligijev stolp kmalu z novo streho: za njeno obnovo 41 tisočakov

V Mariboru je stekla interventna obnova Čeligijevega stolpa, natančneje ostrešja in kritine, ki sta v izredno slabem stanju in kot taka najverjetneje ne bi prenesla obilnejših snežnih padavin. Obnova znaša okoli 41.000 evrov, polovico sredstev bo prispevalo kulturno ministrstvo.

V Mariboru so danes pričeli z interventno obnovo ostrešja na Čeligijevem stolpu. Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor (MOM), sta ostrešje objekta in sama kritina v izredno slabem stanju ter tako najverjetneje ne bi prenesla obilnejših snežnih padavin. Interventna obnova znaša okoli 41.000 evrov, polovico sredstev bo sofinanciralo Ministrstvo RS za kulturo.

icon-expand Obnova Čeligijevega stolpa FOTO: Mestna občina Maribor

Z nujnimi deli na stolpu, ki je eden najpomembnejših ohranjenih stolpov srednjeveških mestnih obzidij v Sloveniji, so sicer pričeli že v začetku meseca. Mariborska občina se je odločila za takojšnjo interventno obnovo, saj sta tako ostrešje objekta kot kritina v izredno slabem stanju in na meji porušitve, so sporočili. "Mnogi leseni strešni elementi so prepereli, spoji porušeni in tako v prihajajoči zimi grozi nevarnost porušitve," navajajo. Po posredovanju mariborske enote Zavoda za kulturno dediščino (ZVKD) je občina zaprosila kulturno ministrstvo za sofinanciranje nujne obnove strehe kulturnega spomenika, kar je bilo 29. oktobra tudi odobreno s sklepom ministra za kulturo. Ministrstvo bo tako sofinanciralo obnovo ostrešja in kritine v 50 odstotkih, kar znaša 20.457 evrov. Drugo polovico zneska je MOM zagotovila iz lastnih sredstev. Obnova bo zaključena do konca meseca novembra. Menjavo dotrajanih delov izvaja podjetje Karbo storive (Renata Kerec s.p.) in bo zasnovana tako, se bo pred samo zamenjavo predstavnikom Zavoda za kulturno dediščino omogočil nadzor in detajlni pregled strešne konstrukcije, so še pojasnili na mariborski občini. Ob tem pa se v sporočilu za javnost zahvaljujejo tako omenjenemu ministrstvu kot zavodu "za hitro ukrepanje in sodelovanje pri ohranitvi izjemno pomembnega kulturnega spomenika za mesto".

Severni - tako imanovani Čeligijev stolp je bil zgrajen v 15. stoletju in je edini ohranjen med štirimi kvadratastimi stolpi na severni strani mariborskega mestnega obzidja in tako predstavlja veliko kulturno dediščino mesta. Danes sicer nima več nikakršne funkcije in sameva med novozgrajenimi stanovanjskimi bloki. Potem ko se je maja lani sesedel del vogala, je mariborska občina objekt sicer sanirala do te mere, da so preprečili nadaljnje rušenje.