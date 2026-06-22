Celje in Idrija izstopata glede prisotnosti onesnaževal v tleh

V okviru monitoringa, ki omogoča pridobitev zanesljivih podatkov o stopnji onesnaženosti tal, različnih spremembah kakovosti tal ter predvidenih posledicah različne rabe tal, so na Arsu vzorčenje opravili na 15 mestih, od tega 13 na industrijskih in dveh na opuščenih industrijskih območjih. Na osnovi tega so ugotovili, da tla na vzorčenih lokacijah niso bistveno onesnažena.

Med onesnaževali sicer najbolj prevladujejo anorganska onesnaževala, predvsem težke kovine, kot so arzen, kadmij, baker, nikelj, svinec, krom, cink in srebro, medtem ko organska onesnaževala predstavljajo manjši problem.

Največ preseganj zakonsko predpisanih mejnih vrednoti glede na uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi, v kateri so opredeljene nevarne snovi, katerih vrednosti se morajo spremljati v tleh, so zaznali na tleh z opuščeno industrijsko rabo, najmanj pa na tleh z industrijsko rabo.

"Glede na dobljene meritve je razvidno, da je zaradi načina rabe zemljišč prisoten vpliv človekove dejavnosti v tleh, na kar so ponekod nakazovala tudi premešana tla z vključenimi umetnimi primesmi," so pojasnili na Arsu.