Slovenija

Celje žaluje za Dušanom Kondo, brez katerega 'Špice ne bi bilo'

Celje, 01. 06. 2026 19.30 pred 44 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Dušan Konda

Celje je pretreseno zaradi smrti enega najbolj znanih meščanov. Dušan Konda je bil dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in srce celjske Špice, kjer zdaj gorijo sveče. Na družbenih omrežjih ga opisujejo kot srčnega in predanega človeka, ki je bil mnogim v navdih, poklonil se mu je tudi odhajajoči predsednik vlade Robert Golob. Konda se je pred nekaj dnevi znašel v središču politične zgodbe o domnevnem poskusu podkupovanja.

Dušan Konda, naj meščan Celja 2024, prejemnik številnih nagrad in plaket, človek, brez katerega celjske Špice, kajakaškega kluba, ne bi bilo, pravijo domačini, ki jih je njegova smrt močno pretresla.

"Vse nas je pretresla njegova tragična smrt, kot skupnost pa čutimo dolžnost, da mu izrazimo največje spoštovanje, predvsem skozi to, da ohranimo željo, vizijo in cilje, ki jih je med nas prinesel," pravi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.

Med drugim si je prizadeval, da bi Celje in Savinja dobila moderno kajakaško progo, z njo pa tudi velika kajakaška tekmovanja. A o prihodnosti danes v klubu še ne zmorejo govoriti.

V kajak klubu Nivo Celje so užaloščeni, pretreseni, žalujejo. Zdaj se je sestal celoten upravni odbor, pred kamero pa ne želijo, pravijo, ker enostavno ne morejo. Zapisali pa so, da verjamejo, da bodo s skupnimi močmi nadaljevali pot, ki jo je začrtal, in tako ohranili njegovo zapuščino.

Pred nekaj dnevi pa se je znašel v središču politične zgodbe. Spomnimo, stranka Resni.ca je sporočila, da naj bi bili trije njihovi poslanci tarča poskusov podkupovanja. Na enega od njih naj bi skušal vplivati tudi pokojni, ki pa je kakršnokoli podkupovanje kategorično zanikal. Zapisal je, da je šlo za lobiranje, navedbe, da bi kot posrednik obljubljal velik denar, hiše in avtomobile, pa označil za čisto izmišljotino in popolno laž.

Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
