Celje žaluje za Dušanom Kondo, brez katerega 'Špice ne bi bilo'

Dušan Konda, naj meščan Celja 2024, prejemnik številnih nagrad in plaket, človek, brez katerega celjske Špice, kajakaškega kluba, ne bi bilo, pravijo domačini, ki jih je njegova smrt močno pretresla.

"Vse nas je pretresla njegova tragična smrt, kot skupnost pa čutimo dolžnost, da mu izrazimo največje spoštovanje, predvsem skozi to, da ohranimo željo, vizijo in cilje, ki jih je med nas prinesel," pravi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.

Med drugim si je prizadeval, da bi Celje in Savinja dobila moderno kajakaško progo, z njo pa tudi velika kajakaška tekmovanja. A o prihodnosti danes v klubu še ne zmorejo govoriti.

V kajak klubu Nivo Celje so užaloščeni, pretreseni, žalujejo. Zdaj se je sestal celoten upravni odbor, pred kamero pa ne želijo, pravijo, ker enostavno ne morejo. Zapisali pa so, da verjamejo, da bodo s skupnimi močmi nadaljevali pot, ki jo je začrtal, in tako ohranili njegovo zapuščino.