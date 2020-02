Fox News Celje označil za nevarno mesto, celjska policija to zavrača

Slovenija je po svetu znana po odličnih športnikih, vse bolj tudi po lepi naravi, a zdaj je žal zaslovela tudi po kriminalu. In to po zaslugi ameriške mreže Fox News. Tam so pripravili lestvico mest, v katerih se zgodi največ umorov, na njo pa se je uvrstilo tudi Celje. A celjska policija trdi, da so podatki Američanov napačni, zato so od njih že zahtevali popravek.

Fox News je včeraj na svoji spletni straniobjavil seznam 10 evropskih mest, kjer se zgodi največ umorov. Presenetljivo se je na šesto mesto zavihtelo Celje. Ameriška televizija je na seznam uvrstila še Amsterdam, Budimpešto, Tampere (Finska), Belfast, Debrecen, Marseille, Klaipedo (Litva), Vilno (Litva) in Kaunas (Litva). V primerjavi z drugimi mesti naj bi se v Celju zgodilo nadpovprečno veliko umorov. A zaplete se pri statistiki. Stopnja kriminala se statistično računa glede na število prebivalcev. In statistika je leta 2017 v Celju zabeležila 2,6 umora na 100.000 prebivalcev. Težava je v tem, da Celje nima 100.000 prebivalcev, temveč le okoli 38.000. A ker je mesto majhno, statistika to napihne. Pa verjetno Celje ni edino, ki mu je bila storjena taka krivica. Na lestvici deseth najbolj nevarnih evropskih mest je le eno, ki ima več kot milijon prebivalcev, Budimpešta. Po statistiki so majhna mesta bolj nevarna. V praksi vemo, da ni tako in da se v velemestih počutimo bolj ogrožene. Najnevarnejše mesto v Evropi je glede na seznam Fox Newsa Kaunas v Litvi, kjer na 100.000 prebivalcev zabeležijo 5,4 umora. Mesto ima sicer okoli 383.000 prebivalcev. A če podatke primerjamo z ZDA, vidimo, da ima najnevarnejše mesto čez lužo St. Louis kar 60,9 umorov na 100.000 prebivalcev. Zgodba še najbolj spominja na staro šalo. Statistično velja, da sta v Vatikanu več kot dva papeža na vsak kvadratni kilometer. Seveda, papež je le en, a Vatikan meri manj kot pol kvadratnega kilometra. Celje velja za varno mesto, pravi policija. FOTO: Shutterstock Policija: Celje je varno mesto Kot so nam sporočili s PU Celje, so novico Fox Newsu demantirali, saj podatki, ki so jih uporabili za izračun niso točni. V Celju namreč v letu 2017 niso obravnavali nobenega umora oziroma uboja. V tem obdobju so obravnavali le en poskus kaznivega dejanja uboja, ki pa se v statistiki dokončanih kaznivih dejanj ne šteje. Zaradi navedenega so Američane zaprosili za popravek, ob tem pa poudarjajo, da je Celje po vseh varnostnih parametrih varno mesto.