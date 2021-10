Štiriletnik 40 minut čakal pred celjsko urgenco: kaj je pokazal interni nadzor?

Med vikendom smo poročali, da so v Urgentnem centru Celje zaradi zapleta pri sprejemu štiriletnega dečka z opečeno nogo odredili interni strokovni nadzor. Z njim so preverili potek zdravstvene obravnave v petek popoldan, ko otroka niso želeli sprejeti brez negativnega hitrega testa, na katerega je 40 minut čakal pred urgenco.

"V začetku naslednjega tedna bomo verjetno prišli do jasnega odgovora, ali je bila obravnava proceduralno skladna z odredbo ministrstva, posledično bomo tudi ustrezno ukrepali in komunicirali z javnostjo," je še napovedal strokovni direktor bolnišnice.

To sicer ni prvi tovrstni primer v celjski bolnišnici, ki je odmeval v javnosti. Avgusta lani smo poročali, da so zaradi vnetja rane po poškodbi noge starši s petletnim sinom prišli na celjsko urgenco. Otroka so kljub bolečinam in visoki vročini, ki je bila posledica sepse, poslali domov, saj da morajo za nadaljnjo obravnavo najprej pridobiti izvide testa na koronavirus. Deček je bil operiran šele po 21 urah, ko je zdravnik ocenil, da je stanje preresno, da bi še naprej čakali na rezultat.