Celjska bolnišnica in starši deklice s hudo okvaro možganov so se poravnali

Čeprav so v celjski bolnišnici odgovornost zavračali in vztrajali, da je vzrok za hude posledice pri deklici neodzivnost na umetno predihavanje zaradi pozneje ugotovljene prirojene ciste na grlu in pljučne hipertenzije, ne pa nepravilno ravnanje zdravstvenega osebja, so njihove trditve ovrgle ugotovitve izvedencev.

Po navedbah časnika Delo je deklica povsem odvisna od pomoči staršev, saj ima najtežjo obliko cerebralne paralize in vrsto drugih zdravstvenih težav. Starši so prepričani, da je huda prizadetost posledica nestrokovnega oz. ne dovolj skrbnega ravnanja zdravstvenega osebja celjske bolnišnice, ki je ob hudi dihalni stiski novorojenke ukrepalo prepozno.

Celjsko okrožno sodišče, ki se je oprlo na strokovna mnenja, je tako razsodilo, da je za posledice odgovorna celjska bolnišnica, prav tako zavarovalnica do višine zavarovalne vsote.

Sodišče je decembra leta 2021 razsodilo, da so nepopravljive in trajne okvare možganov pri deklici nastale, ker zdravstveno osebje ni pravočasno začelo izvajati zadostne ukrepe in ni storilo vsega, kar je bilo treba, da bi se rešila dihalna stiska in preprečil nastop trajajoče pljučne hipertenzije.

Celjska bolnišnica in zavarovalnica sta lani, ko je sodbo prvostopenjskega sodišča potrdilo višje sodišče, skušala sodbo ovreči na vrhovnem sodišču, a je to novembra lani zavrnilo njun predlog za dopustitev revizije, ker da ne izpolnjuje pogojev za obravnavo, še poroča časnik Delo. O višini odškodnine pa so se bolnišnica in starši zdaj dogovorili v postopku mediacije, še poroča Delo.