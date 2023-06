Celjska bolnišnica podpisala pogodbo z 'virtuozom' srčne kirurgije

Od sobote do tiskovne konference je Klokočovnik, ki je že pred 14 leti pridobil koncesijo za opravljanje srčnih operacij, z ekipo v celjski bolnišnici uspešno opravil že pet operacij. Popoldan pa imajo na urniku še eno operacijo. "Vsi bolniki so dobro, dva sta že na oddelku. Pričakujemo, da bomo letos opravili še 140 srčnih operacij," je dejal. Kovačić je medtem dejal, da so bile med prvimi operacijami tudi operacije zaklopk.

Klokočovnik je ob tem dejal, da imajo v celjski bolnišnici skupno čakalno vrsto z UKC Maribor. Po pregledu primerov bodo določili, katere bolnike bodo operirali v celjski bolnišnici in kateri bodo šli v UKC. Kovačić je ob tem "preko prsta izračunal" , da glede na čakalne dobe, resnost patologije in število bolnikov, ki jih na leto pošljejo v Maribor, zaradi čakanja umre pet do 10 bolnikov na leto. "Hvaležen sem Klokočovniku, da delamo skupaj, ker tako de facto rešujemo življenja," je dejal. Poudarja tudi, da hipoteza, da se karkoli žrtvuje na škodo celjskih bolnikov, matematično ne drži.

Kovačić je izrazil hvaležnost Klokočovniku za sodelovanje, saj s čakalnega seznama celjske bolnišnice za operacije na srcu letno umre pet do 10 bolnikov. Ocenjuje, da gre za dober korak, saj bodo lahko regionalni bolniki operacijo prejeli v celjski bolnišnici in nanjo ne bodo čakali na čakalnih listah v drugih mestih, na primer v Ljubljani in Mariboru. "Ko sem še delal v kliničnem centru, kjer sem bil zaposlen 34 let, sem veliko operacij srca opravil prav na bolnikih iz te regije," je povedal.

Zakaj se ta koncesija ni uveljavila že prej? Klokočovnik je dejal, da je bil dolga leta predstojnik in da ni imel potrebe po tem. "Čakalne vrste so se medtem daljšale in nato sem dobil zeleno luč ministra in ponujeno roko vodstva Splošne bolnišnice Celje," je pojasnil.

Z vodstvom bolnišnice so se dogovorili, da bodo delali kakšne tri dni na teden, s čimer da ne bodo motili delovnega procesa bolnišnice. "Smo pa z ekipo sicer prisotni 24 ur. Tu sem že od petka in čuvam paciente. To niso le naši bolniki, temveč so tudi vaši. Bolniki, ki to uslugo potrebujejo, in mi smo jim jo dolžni dati," je dejal.

Njegovi sodelavci bodo sicer prihajali tudi z drugih bolnišnic. "Vsak naš sodelavec ima licenco in je odgovoren, ob tem pa imam tudi jaz dodatno zavarovanje za vse uslužbence, ki delajo pri meni," je dejal. Kovačić je ob tem dodal, da ne gre za prelivanje kadrov, temveč za dodatno delo. "Če torej nekdo že opravi svoje obveznosti in pri delodajalcu dobi soglasje, lahko pride v ekipo Klokočovnika, kjer opravlja strokovno, zanimivo in za mlade poučno delo," pravi.

Celjska bolnišnica v prvih štirih mesecih z 2,42 milijona evrov izgube

Direktor bolnišnice je med drugim dejal, da so štirimesečni prihodki porasli za okoli 10 odstotkov na 44,4 milijona evrov. Glede izgube, ki je v prvih štirih mesecih letos znašala 2,42 milijona evrov, je pojasnil, da je ta posledica nedoseganja na posameznih dejavnostih akutnega načrta in zaradi pomanjkanja sestrskega ter zdravniškega kadra. Pričakuje, da bo izguba do konca julija znašala 1,8 milijona evrov.

Izpostavil pa je tudi spremenjeno logiko obračunavanja zdravstvenih storitev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jim za enako delo letos plačuje manj kot lani.