Celjska sodnica šest ljudi poslala v pripor. Tudi uslužbenca sodišča

Celjski kriminalisti so skupaj s pripadniki Posebne policijske enote opravili 16 hišnih preiskav in aretirali 12 ljudi. Sedem so jih odpeljali na zaslišanje k preiskovalni sodnici celjskega sodišča. Ta je za šest ljudi odredila pripor. Osumljeni so trgovine z mamili, nezakonitega prehajanja meje, izdaje tajnih podatkov in dajanja podkupnin. Vseh vpletenih v kazniva dejanja naj bi bilo po neuradnih podatkih 15. Gre za osumljence, ki naj bi sodelovali z uslužbencem sodišča, ker naj bi imel dostop do podatkov o prikritih preiskovalnih ukrepih, ki jih odreja sodišče. Pa tudi o hišnih preiskavah, ki jih načrtuje Policija. Kriminalisti sumijo, da naj bi zapisnikar že dve leti prodajal zaupne podatke članom kriminalnih združb.