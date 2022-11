Celjska tovarna daril za 1100 otrok, ki jih sicer ne bi dobili

Pred vstopom v december pa je morda prav, da malo razmislimo, kako bomo letos obdarovali svoje najbližje in kako bi morda lahko priskočili na pomoč tam, kjer obdarovanja sicer ne bo. Za taka dobra dela že osmo leto zapored skrbijo v Božičkovi tovarni daril v Celju, kjer zbirajo, zavijajo in dostavljajo darila tistim, ki jih brez njihove pomoči ne bi dobili. Letos so si za cilj postavili 1100 otrok, ki bodo na božično jutro veseli odpirali darila pod praznično jelko. In del te ekipe Božičkovih pomočnikov lahko postanete tudi vi.