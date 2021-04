Celjski kriminalisti sedem osumljencev privedli pred sodnico, pripor grozi tudi uslužbencu sodišča

Gre torej za povezave uslužbenca sodišča s člani kriminalnih združb, ki naj bi se ukvarjali s preprodajo droge in nezakonitim prehajanjem meje. Uslužbencu naj bi plačevali za informacije o tajnih postopkih Policije, kar pomeni, da naj bi jih seznanjal s tem, koga nadzoruje in spremlja Policija, komu prisluškujejo in kdo vse je tarča prikritih preiskovalnih ukrepov.

Kot je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje, so prostost odvzeli 12 osebam. Vseh osumljencev kaznivih dejanj je po naših informacijah 15, od tega so jih k preiskovalnemu sodniku danes privedli sedem. Koliko jih bo ostalo v priporu, bo znano po končanih zaslišanjih.

To naj bi se po naših informacijah dogajalo skoraj dve leti. Zapisnikar je namreč imel dostop do vseh teh podatkov, saj je sodišče tisto, ki odreja prikrite ukrepe. Torej je lahko vedel, kdaj in kdo bo imel hišne preiskave, komu nadzirajo telefone in komu tajno sledijo. Podrobnosti kriminalistične preiskave bo v ponedeljek predstavil prvi mož kriminalistične policije v Celju Damijan Turk, ki bo tudi pojasnil, katere in koliko policijskih preiskav naj bi ogrozilo takšno početje.