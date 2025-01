Celjski podjetji z goljufijo skušali pridobiti 340 tisočakov evropskih sredstev

Preiskovalci so ugotovili, da sta podjetji na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje gradnje malih sončnih elektrarn oddali dve ločeni vlogi. Obe sta se nanašali na isto sončno elektrarno, postavljeno na enem mestu. Namen te domnevno napačne navedbe je bil izogniti se zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja, so sporočili iz Evropskega javnega tožilstva.

Preiskava je pokazala, da osumljenci službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organu upravljanja s sredstvi evropske kohezijske politike zavestno niso razkrili ključnih informacij. Sončno elektrarno naj bi nameravali postaviti na kmetijskem zemljišču, kjer so tovrstne postavitve prepovedane, in na območju zavarovane dediščine, za kar ni bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. Poleg tega naj bi vlogam priložili ponarejene dokumente v podkrepitev zavajajočih trditev.