Celjski poklicni gasilci dobili svoj čebelnjak

Ureditev čebelnjaka je gasilsko enoto v Celju, ki je trenutno ena najbolje usposobljenih in opremljenih gasilskih enot v Sloveniji, stala 15.000 evrov. Celjski gasilci so sicer znani po tem, da pri svojem delu uvajajo številne novosti, tako s področja operativnega dela in ekologije kot skrbi za delavce. Med drugim so imeli prvo poklicno gasilko in prvega gasilsko-reševalnega psa, zgradili pa so tudi lastno sončno elektrarno in uredili ogrevanje s toplotno črpalko. Trenutno je tam zaposlenih 47 gasilcev, delo pa je organizirano v štirih izmenah tako, da ima vsaka izmena od 11 do 13 gasilcev, ki so se sposobni odzvati v eni minuti po pozivu.