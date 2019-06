Celjski policisti v treh urah našteli kar 162 prekrškarjev

Agencija za varnost prometa in policija sta začeli drugi del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala do 23. junija, ponovili pa jo bodo še avgusta. Zmanjšati želijo število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti, in težo njihovih posledic. Policija bo izvajala poostrene nadzore na številnih lokacijah po Sloveniji.

Pri kolesarjih so zaznali osem kršitev in 10 pri pešcih. V ostalih primerih je šlo za nepravilno parkiranje, neuporabo luči, nepopolno opremo in preobremenjeno tovorno vozilo.

Lani je življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubilo 37 ljudi od skupaj 91 umrlih. To je sicer 20-odstotno izboljšanje glede na leto prej. Letos je do konca maja zaradi prehitre vožnje življenje izgubilo 19 oseb, v primerljivem obdobju lani pa 15. Letošnja najmlajša žrtev je imela 19 let, najstarejša pa 85 let, obe sta bili tudi povzročiteljici nesreče, v kateri sta izgubili življenje.

V zadnjem desetletju so največje zmanjšanje povprečnih hitrosti ugotovili na državnih regionalnih cestah zunaj naselja. Povprečne hitrosti so se znižale za osem kilometrov na uro oziroma 11 odstotkov. Agencija ob tem opozarja, da so kljub spodbudnim podatkom povprečne hitrosti na državnih cestah v naselju še vedno nad omejitvami, več kršitev je v nočnem času.