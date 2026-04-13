Celjski sejem z novim konceptom: MIS od leta 2026 vsako leto z aktualno tematiko industrije

Celjski sejem

Celjski sejem z letom 2026 uvaja nov koncept Mednarodnega industrijskega sejma (MIS). Eden najpomembnejših industrijskih dogodkov v širši regiji bo po novem potekal vsako leto, pri čemer bo vsaka izvedba vsebinsko osredotočena na aktualne razvojne teme in izzive industrije. Prvi letni MIS bo potekal med 14. in 17. aprilom 2026. V ospredju letošnje izvedbe bodo digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, varjenje, rezanje in druge tehnologije obdelave materialov, vzdrževanje industrijskih sistemov, industrijska logistika in oskrbovalne verige, energetske rešitve in trajnost, napredni materiali, reciklaža ter krožno gospodarstvo. Letos se bo na sejmu predstavilo več kot 200 razstavljavcev iz več kot 12 držav, med drugim tudi iz Japonske in Kitajske.

MIS 2026: tehnologije sodobne proizvodnje

Sejem MIS 2026 bo predstavil širok spekter tehnologij in rešitev, ki oblikujejo razvoj sodobne industrije. Med prvimi vsebinskimi poudarki bodo tehnologije obdelave materialov, kot so varjenje, rezanje in druge napredne proizvodne metode, ter sistemi za vzdrževanje industrijske opreme, ki zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito delovanje proizvodnih obratov.

V ospredju bodo tudi digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, ki pomembno spreminjajo način načrtovanja, vodenja in optimizacije proizvodnih procesov. Sodobne proizvodne sisteme dopolnjujejo rešitve s področja industrijske elektronike, senzorike, merilne tehnike ter naprednih sistemov upravljanja proizvodnje, ki podjetjem omogočajo večjo učinkovitost, zanesljivost in natančnost industrijskih procesov.

Celjski sejem

Pomemben poudarek bo namenjen tudi energetskim rešitvam za industrijo, učinkoviti rabi energije ter tehnološkim pristopom za zmanjševanje okoljskega vpliva proizvodnje. Trajnost, energetska učinkovitost in odgovorno ravnanje z viri postajajo namreč ključni dejavniki konkurenčnosti industrijskih podjetij.

V okviru sejma bodo predstavljene tudi rešitve s področja industrijske logistike, oskrbovalnih verig ter digitalno podprtega upravljanja proizvodnje in transporta, ki omogočajo optimizacijo pretoka materialov, skladiščenja in distribucije v sodobnih proizvodnih sistemih.

Razstavljavci bodo predstavili tudi napredne materiale, tehnologije reciklaže ter rešitve za ravnanje z industrijskimi odpadki, povezane s prehodom v krožno gospodarstvo. Del predstavitev bodo tudi rešitve s področja industrijske grafike, označevanja, tiskanja in vizualnih komunikacij, ki imajo pomembno vlogo pri označevanju proizvodov, sledljivosti ter učinkoviti predstavitvi industrijskih rešitev.

Celjski sejem

Štirje dnevi strokovnega programa

Pomemben del sejma predstavlja tudi bogat in vsebinsko raznolik spremljevalni program, ki bo potekal vse štiri dni sejma ter ponudil vpogled v aktualne izzive in rešitve sodobne industrije.

Prvi dan sejma, 14. aprila, bo v znamenju logistike, digitalnih rešitev in pametne proizvodnje. Program vključuje predstavitve Electrify your System (Rittal d.o.o.), humanoidne robotike kot naslednjega koraka v industrijski avtomatizaciji (HIPROJECT d.o.o.), projekta Formula Student kot povezave med izobraževanjem in industrijo ter rešitev za pametno mazanje in spremljanje hladilnih tekočin (ABC Maziva d.o.o.). Pomemben poudarek bo tudi na logistiki in sledljivosti, s predstavitvama Povezovanje tovora in prevozov po vsej Evropi (Timocom d.o.o.) ter RFID v pametni proizvodnji (Špica International d.o.o.). Dan dopolnjujejo tudi aktivnosti varilne stroke, vključno z državnim tekmovanjem dijakov in študentov.

Drugi dan, 15. aprila, prinaša enega najbolj vsebinsko bogatih programov s poudarkom na proizvodnji, umetni inteligenci in varilni tehniki. Osrednji dogodek bo mednarodno poslovno srečanje Connect2Slovenia: Metal & Plastic (OZS, Advantage Austria, TECOS), ki omogoča B2B povezovanje podjetij. Pomemben del predstavlja Dan varilne tehnike, ki vključuje strokovne sklope s področja jedrskih in fuzijskih sistemov, naprednih procesov varjenja ter podpornih tehnologij sodobnega spajanja, ob tem pa tudi poster sekcijo z najnovejšimi raziskavami in primeri dobrih praks. Program dopolnjujejo vsebine o vlogi umetne inteligence v proizvodnji (M ERP SISTEM d.o.o.), industriji 5.0 (Tehnološki park Ljubljana), povezovanju strojev v pametno proizvodnjo (FANUC Adria d.o.o., ResEvo d.o.o.), spremljanju stanja maziv (OLMA d.o.o.), pametni konfiguraciji izdelkov (Business Solutions d.o.o.), recikliranju odpadkov (Saubermacher Slovenija d.o.o.), novi evropski uredbi o embalaži (EMA d.o.o.) ter pametnem upravljanju hladilnih tekočin (ABC Maziva d.o.o.). Dan se zaključi s podelitvijo priznanj in družabnim srečanjem varilcev.

Celjski sejem

Tretji dan, 16. aprila, bo v ospredju vzdrževanje, energetika in napredne tehnologije. Osrednji del predstavlja Kongres pametnega vzdrževanja, ki odpira teme kadrovskih izzivov, digitalne transformacije industrijskih procesov (Talum d.d.), sistemov za obvladovanje premoženja, KPI-jev v vzdrževanju ter vpliva umetne inteligence na diagnostiko in delovanje sistemov (Instro d.o.o.). Program dopolnjujejo vsebine s področja energetike, kot so Energetski center prihodnosti (Termo Shop d.o.o.), EV polnilnice, virtualni senzorji za diagnostiko (CALMS d.o.o.) ter energetska povezljivost. Dan dodatno obogati tudi VIP večer navdiha z Ivom Boscarolom ter druženje z razstavljavci in partnerji.

Zaključni dan, 17. aprila, bo prav tako posvečen vzdrževanju, energetiki in digitalizaciji. Program Kongresa pametnega vzdrževanja vključuje teme, kot so skladnost z zakonodajo in standardi, digitalizacija energetskih sistemov, delo pod napetostjo v industriji, preventivno vzdrževanje elektromotorjev ter upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn. Vzporedno bodo predstavljene tudi napredne tehnologije, kot je robna umetna inteligenca (OpenJar Tech) ter dobre prakse za energetsko učinkovitost sistemov s komprimiranim zrakom (Erlik d.o.o.). Pomemben del programa predstavljajo tudi vsebine s področja ravnanja z odpadki v organizaciji Zbornice komunalnega gospodarstva. Dogajanje bo dodatno obogatila tudi podelitev sejemskih priznanj, s katero bomo izpostavili najboljše inovacije in dosežke razstavljavcev.

Celjski sejem

Celoten spremljevalni program obiskovalcem ponuja konkretne vpoglede v razvoj industrije, primere dobrih praks ter priložnosti za strokovno izmenjavo in poslovno povezovanje.

Srečanje industrije, inovacij in znanja

Mednarodni industrijski sejem tudi v prihodnje ostaja prostor srečevanja podjetij, inovatorjev in strokovnjakov ter razstavljavcem omogoča neposreden stik s strokovno javnostjo, poslovnimi partnerji in kupci iz širše regije, hkrati pa spodbuja izmenjavo znanja in predstavitev novih industrijskih rešitev.

Z uvedbo letne izvedbe in vsakoletno tematsko usmeritvijo Celjski sejem dodatno krepi vlogo Mednarodnega industrijskega sejma kot pomembnega stičišča industrije v regiji jugovzhodne Evrope. Aprila 2026 bo Celje znova združilo podjetja, inovacije in znanje ter ponudilo vpogled v tehnologije, ki oblikujejo sodobno industrijo.

Celjski sejem

Sejem bo vse dni odprt od 9. do 17. ure.

Vstopnice so na voljo TUKAJ.

 

Naročnik oglasne vsebine je Celuks d.o.o.

MIS 2026 celjski sejem nov koncept
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
