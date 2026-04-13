Celjski sejem z novim konceptom: MIS od leta 2026 vsako leto z aktualno tematiko industrije

MIS 2026: tehnologije sodobne proizvodnje

Sejem MIS 2026 bo predstavil širok spekter tehnologij in rešitev, ki oblikujejo razvoj sodobne industrije. Med prvimi vsebinskimi poudarki bodo tehnologije obdelave materialov, kot so varjenje, rezanje in druge napredne proizvodne metode, ter sistemi za vzdrževanje industrijske opreme, ki zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito delovanje proizvodnih obratov. V ospredju bodo tudi digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, ki pomembno spreminjajo način načrtovanja, vodenja in optimizacije proizvodnih procesov. Sodobne proizvodne sisteme dopolnjujejo rešitve s področja industrijske elektronike, senzorike, merilne tehnike ter naprednih sistemov upravljanja proizvodnje, ki podjetjem omogočajo večjo učinkovitost, zanesljivost in natančnost industrijskih procesov.

Pomemben poudarek bo namenjen tudi energetskim rešitvam za industrijo, učinkoviti rabi energije ter tehnološkim pristopom za zmanjševanje okoljskega vpliva proizvodnje. Trajnost, energetska učinkovitost in odgovorno ravnanje z viri postajajo namreč ključni dejavniki konkurenčnosti industrijskih podjetij. V okviru sejma bodo predstavljene tudi rešitve s področja industrijske logistike, oskrbovalnih verig ter digitalno podprtega upravljanja proizvodnje in transporta, ki omogočajo optimizacijo pretoka materialov, skladiščenja in distribucije v sodobnih proizvodnih sistemih. Razstavljavci bodo predstavili tudi napredne materiale, tehnologije reciklaže ter rešitve za ravnanje z industrijskimi odpadki, povezane s prehodom v krožno gospodarstvo. Del predstavitev bodo tudi rešitve s področja industrijske grafike, označevanja, tiskanja in vizualnih komunikacij, ki imajo pomembno vlogo pri označevanju proizvodov, sledljivosti ter učinkoviti predstavitvi industrijskih rešitev.

Štirje dnevi strokovnega programa

Pomemben del sejma predstavlja tudi bogat in vsebinsko raznolik spremljevalni program , ki bo potekal vse štiri dni sejma ter ponudil vpogled v aktualne izzive in rešitve sodobne industrije. Prvi dan sejma, 14. aprila , bo v znamenju logistike, digitalnih rešitev in pametne proizvodnje. Program vključuje predstavitve Electrify your System (Rittal d.o.o.), humanoidne robotike kot naslednjega koraka v industrijski avtomatizaciji (HIPROJECT d.o.o.), projekta Formula Student kot povezave med izobraževanjem in industrijo ter rešitev za pametno mazanje in spremljanje hladilnih tekočin (ABC Maziva d.o.o.). Pomemben poudarek bo tudi na logistiki in sledljivosti, s predstavitvama Povezovanje tovora in prevozov po vsej Evropi (Timocom d.o.o.) ter RFID v pametni proizvodnji (Špica International d.o.o.). Dan dopolnjujejo tudi aktivnosti varilne stroke, vključno z državnim tekmovanjem dijakov in študentov. Drugi dan, 15. aprila , prinaša enega najbolj vsebinsko bogatih programov s poudarkom na proizvodnji, umetni inteligenci in varilni tehniki. Osrednji dogodek bo mednarodno poslovno srečanje Connect2Slovenia: Metal & Plastic (OZS, Advantage Austria, TECOS), ki omogoča B2B povezovanje podjetij. Pomemben del predstavlja Dan varilne tehnike, ki vključuje strokovne sklope s področja jedrskih in fuzijskih sistemov, naprednih procesov varjenja ter podpornih tehnologij sodobnega spajanja, ob tem pa tudi poster sekcijo z najnovejšimi raziskavami in primeri dobrih praks. Program dopolnjujejo vsebine o vlogi umetne inteligence v proizvodnji (M ERP SISTEM d.o.o.), industriji 5.0 (Tehnološki park Ljubljana), povezovanju strojev v pametno proizvodnjo (FANUC Adria d.o.o., ResEvo d.o.o.), spremljanju stanja maziv (OLMA d.o.o.), pametni konfiguraciji izdelkov (Business Solutions d.o.o.), recikliranju odpadkov (Saubermacher Slovenija d.o.o.), novi evropski uredbi o embalaži (EMA d.o.o.) ter pametnem upravljanju hladilnih tekočin (ABC Maziva d.o.o.). Dan se zaključi s podelitvijo priznanj in družabnim srečanjem varilcev.

Tretji dan, 16. aprila , bo v ospredju vzdrževanje, energetika in napredne tehnologije. Osrednji del predstavlja Kongres pametnega vzdrževanja, ki odpira teme kadrovskih izzivov, digitalne transformacije industrijskih procesov (Talum d.d.), sistemov za obvladovanje premoženja, KPI-jev v vzdrževanju ter vpliva umetne inteligence na diagnostiko in delovanje sistemov (Instro d.o.o.). Program dopolnjujejo vsebine s področja energetike, kot so Energetski center prihodnosti (Termo Shop d.o.o.), EV polnilnice, virtualni senzorji za diagnostiko (CALMS d.o.o.) ter energetska povezljivost. Dan dodatno obogati tudi VIP večer navdiha z Ivom Boscarolom ter druženje z razstavljavci in partnerji. Zaključni dan, 17. aprila , bo prav tako posvečen vzdrževanju, energetiki in digitalizaciji. Program Kongresa pametnega vzdrževanja vključuje teme, kot so skladnost z zakonodajo in standardi, digitalizacija energetskih sistemov, delo pod napetostjo v industriji, preventivno vzdrževanje elektromotorjev ter upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn. Vzporedno bodo predstavljene tudi napredne tehnologije, kot je robna umetna inteligenca (OpenJar Tech) ter dobre prakse za energetsko učinkovitost sistemov s komprimiranim zrakom (Erlik d.o.o.). Pomemben del programa predstavljajo tudi vsebine s področja ravnanja z odpadki v organizaciji Zbornice komunalnega gospodarstva. Dogajanje bo dodatno obogatila tudi podelitev sejemskih priznanj, s katero bomo izpostavili najboljše inovacije in dosežke razstavljavcev.

Celoten spremljevalni program obiskovalcem ponuja konkretne vpoglede v razvoj industrije, primere dobrih praks ter priložnosti za strokovno izmenjavo in poslovno povezovanje.

Srečanje industrije, inovacij in znanja

Mednarodni industrijski sejem tudi v prihodnje ostaja prostor srečevanja podjetij, inovatorjev in strokovnjakov ter razstavljavcem omogoča neposreden stik s strokovno javnostjo, poslovnimi partnerji in kupci iz širše regije, hkrati pa spodbuja izmenjavo znanja in predstavitev novih industrijskih rešitev. Z uvedbo letne izvedbe in vsakoletno tematsko usmeritvijo Celjski sejem dodatno krepi vlogo Mednarodnega industrijskega sejma kot pomembnega stičišča industrije v regiji jugovzhodne Evrope. Aprila 2026 bo Celje znova združilo podjetja, inovacije in znanje ter ponudilo vpogled v tehnologije, ki oblikujejo sodobno industrijo.