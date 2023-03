Celjski Simbio bo zvišal cene storitev ravnanja z odpadki

Uporabniki nadzemnic in podzemnic bodo po novem plačevali 5,33 evra na osebo namesto dosedanjih 4,96 evra na osebo, v to ceno je vključena tudi storitev zbiranja in obdelave bioloških odpadkov, so danes sporočili iz Simbia.

Svet ustanoviteljev javnega podjetja in skupščina štirih občin ustanoviteljic podjetja – Celje, Vojnik, Štore in Dobrna – sta cene že potrdila, medtem ko je predlog povišanja cen v preostalih občinah, kjer Simbio zbira odpadke, še v obravnavi občinskih svetov.

Novih cen v večstanovanjskih objektih ni mogoče enoznačno opredeliti, ker se že sedaj razlikujejo, saj so odvisne od števila ljudi v večstanovanjskem objektu, ki se mesečno spreminja, ter od števila zabojnikov, ki se razlikuje od objekta do objekta, so še pojasnili v Simbiu.

Nazadnje so se cene spremenile leta 2016.

Razlogi za zadnje povišanje so v višjih stroških obdelave odpadkov zaradi višjih cen električne energije, stroškov dela, termične obdelave odpadkov in višje inflacije.