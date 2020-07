Celjsko bolnišnico zapuščajo štirje specialisti urgentne medicine

Celjska bolnišnica bo zagotovila, da bo ambulanta splošne nujne medicinske pomoči v urgentnem centru tudi od danes delovala skladno s sprejetim splošnim dogovorom, so danes povedali v bolnišnici.

Kot so v bolnišnici napovedali po sestanku z zdravniki specialisti urgentne medicine, so na ministrstvo za zdravje naslovili predlog za dodatno financiranje omenjene ambulante v času od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro. Želijo si, da bi ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije njihov predlog potrdila, saj bi tako pridobili ustrezno finančno pokritje za to delovišče, na podlagi katerega bi lahko zaposlili dodaten kader.

V zvezi z odpovedmi je sicer že pred časom zaokrožila anonimka z opozorili o pomanjkljivostih v organizaciji, nevarnem opravljanju dela s sočasnim pokrivanjem dveh delovišč in še nekaterih težavah, s katerimi se zdravniki srečujejo pri svojem delu. Od anonimnega pisma so se omenjeni zdravniki danes distancirali, že v četrtek pa je to storil tudi Sindikat reševalcev v zdravstvu Celje.