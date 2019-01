Celjsko gledališče bo danes kazensko prijavilo Kobala

Tina Kosi je na petkovi novinarski konferenci napovedala, da bodo od Borisa Kobala terjali tudi povrnitev 13.000 evrov bruto, ki jih je prejel kot avtor sporne komedije, ki je prevod dela La prova generale (Generalka) italijanskega avtorja Alda Nicolaja . V škodo gledališče vključuje tudi avtorske honorarje za 15 prodanih predstav, ki so jih morali odpovedati. To škodo morajo še oceniti.

Po 158. členu kazenskega zakonika kaznivo dejanje kršitev avtorske pravice stori, kdor s svojim imenom ali z imenom koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del, ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog.

Ker so plagiat prijavili sami, je gledališče dobilo zgolj 3063 evrov avtorske kazni, ki jo morajo plačati agentu v Italiji. Predstavo, ki na gostovanju stane 3000 evrov, so pred tednom dni že umaknili s sporeda, imajo tudi prepoved njenih nadaljnjih uprizoritev.

Nemogoče je po njenih besedah tudi, s čimer se je strinjal tudi minister za kulturo Dejan Prešiček, da bi katera od agencij preverjala in sistematično pretresala dramska besedila. Avtorska agencija Slovenije ureja zgolj pravno-formalna razmerja med ustvarjalci predstave na eni in ustvarjalci dramskih besedil na drugi strani. Poudarila je pomen osnovnega zaupanja in moralne drže med gledališči na eni in avtorji na drugi strani.

Prešiček je večkrat ponovil, da ni naloga gledališča in njegovega vodstva, da bi preverjali, ali je nekdo res poslal izvirno avtorsko delo. "To je moralna zaveza vsakega avtorja,"je poudaril. "Upam, da bodo organi, ki so za to pristojni, to uredili in ukrepali, kot veleva zakon," je dodal minister.