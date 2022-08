Celjsko sodišče potrdilo razpis predobravnavnega naroka v zadevi Trenta

Na celjskem sodišču so nam potrdili, da so razpisali predobravnavni narok v zadevi Trenta, to je v zadevi, v kateri bo moral na zatožno klop sesti tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Ker pa sodna pošta še potuje do naslovnikov, nam datuma, ko se bodo morali obtoženi zglasiti v sodni dvorani, sodišče še ne želi razkriti. Potrdili so le še to, da bo v zadevi sodil sodnik Marko Brišnik. Gre za sodnika, ki je v začetku poletja zaradi zlorabe položaja in pranja denarja obsodil zakonca Mirka in Tanjo Tuš.

Čeprav sodišče ne razkriva, komu od obtoženih to pot ne morejo vročiti pošte, ne bi bilo prvič, da je ne bi mogli vročiti prvaku opozicije Janezu Janši. V primeru Trenta je obtožnica, kot smo prvi poročali, postala pravnomočna že marca letos, a se sojenje še ni začelo. 17 let je že, odkar je nekdanji premier 15.600 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Soči, ki ga je desetletje prej kupil za 350 tisoč nekdanjih tolarjev, prodal podjetju Evrogradnje za dobrih 31 milijonov tolarjev oziroma 130 tisoč evrov. Pod vprašajem je že dolgo, zakaj je denar dobil dva meseca pred prodajo, ga vrnil in nato spet prejel. Protikorupcijski komisiji je to opisal kot pomoto: "So nakazali, preden je bilo overjeno, sem vrnil denar in potem smo podpisali." To še ni vse: Evrogradnje so nato isto zemljišče prodale Imosu za 146 tisoč evrov. Prav Imos je v časih Janševih vlad opravljal velike posle z državo. Janša je še isto leto od Imosa kupil stanovanje v Ljubljani za nekaj več kot 236 tisoč evrov. Janša je preplačilo Evrogradenj pojasnjeval takole: "Sem imel druge kupce, ampak drugi kupci tega posla niso bili sposobni pravočasno plačati." Za piko na i: Geodetska uprava tej zemlji ni pripisovala večje vrednosti kot 20 tisoč evrov. A po stečaju Imosa so nato štirje dražitelji ceno ponesli v višave, med njimi kupec, podjetje Nepremičnine, ki je za zemljo odštelo 127 tisočakov, pri čemer, tako kot v pisarni Janševega odvetnika, zanikajo, da je šlo za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v domnevno sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona. Obtožnica na zatožno klop poleg Janše kliče še prvega moža Imosa Branka Kastelica in direktorja Evrogradenj Klemna Gantarja. Sojenje bo, po kolobocijah obrambe, ki so ga preselile iz Ljubljane v Celje, izpeljal sodnik, ki je pred poletjem sodil zakoncema Tuš. Vpleteni se na naše klice v tej fazi postopka ne odzivajo.