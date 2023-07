Celjsko sodišče zavrnilo Ročnikovo prošnjo: čaka ga zapor

Razvpiti velenjski podjetnik in lastnik jahte, ki je konec tedna nasedla blizu marine Punat na otoku Krk, bo, kot kaže, moral v zapor. Celjsko sodišče je namreč zavrnilo njegovo prošnjo za alternativno prestajanje zaporne kazni. Gre za zadevo Klasje, v kateri je sodišče Ročnika obsodilo na dve leti zaporne kazni.

Višje sodišče v Celju je januarja letos potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je nekdanjega lastnika Klasja Tomaža Ročnika in nekdanjo direktorico podjetja Dragico Veršič obsodilo na dve leti zaporne kazni. Kot je poročal Večer, je Ročnik nato sodišče zaprosil za alternativno prestajanje dosojene kazni. Junija je sodišče pojasnilo, da o predlogu še niso odločili. Zdaj pa so za Večer potrdili, da Ročnikovi prošnji niso ugodili. Sodišču je sicer predlagal, da bi zaporno kazen odslužil z delom v splošno korist oz. zaporom ob koncu tedna (vikend zapor). Odločitev še ni pravnomočna, Ročnik pa se lahko na odločitev pritoži. Zgodba okoli propadlega celjskega podjetja, v katerem je leta 2015 brez zaposlitve ostalo več sto delavcev, sega v leto 2007, ko je bil Ročnik večinski lastnik Klasja in član nadzornega sveta, Veršičeva pa nekdanja direktorica družbe. Vse premoženje Klasja sta prenesla na takrat njuno skupno podjetje Millcom. Kupnina 11,5 milijona evrov, ki jo je Millcom plačal za premoženje Klasja, pa je le nekaj minut zatem znova pristala na računu Millcoma kot avans za desetletni najem nepremičnin in opreme. V enem dnevu je tako Klasje ostalo brez premoženja in brez kupnine.

icon-expand Ročnik na jahti, ki je nasedla na Krku. FOTO: 24ur.com

Veršičeva in Ročnik sta vseskozi zatrjevala, da sta premoženje Klasja prenesla na Millcom skupino le zato, da sta ga "skrila" pred denacionalizacijskimi upravičenci, ki so takrat za podjetje zahtevali preveč in bi ga pahnili v likvidnostne težave. Trdila sta, da se s tem nista hotela okoristiti in da sta, potem ko sta v precej manjšem znesku poplačala denacionalizacijske upravičence, premoženje leta 2013 samoiniciativno vrnila. Tožilstvo je medtem navajalo, da sta to naredila šele, ko ju je kazensko ovadila nekdanja prva nadzornica Klasja Irena Stanka Čurin, je poročala STA.