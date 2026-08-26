Za koliko bo celjski uspeh obogatil klubsko blagajno?

Že zdaj je jasno, da Celje v Evropi še nikoli ni dobilo toliko Uefinega denarja, kot ga bo v tej sezoni. Slovenski prvaki so do povratne tekme s Slovanom to poletje že zaslužili 4,29 milijona evrov.

Če bi jim nocoj na zadnji stopnički spodletelo, bi to pomenilo, da se selijo v Ligo Evropa, kar bi jim prineslo 4,31 milijona evrov zgolj za uvrstitev.

Če pa se nogometaši Celja uvrstijo med evropsko elito, jim pripada osnovno izplačilo v višini kar 18,62 milijona evrov.

K temu je treba prišteti še najmanj 1,28 milijona evrov, denar iz tako imenovanega Uefinega vrednostnega stebra, ki ga grofje prejmejo ne glede na tekmovanje. K temu je dodatno treba prišteti še prihodke od prodaje vstopnic, gostinskih storitev in sponzorskih pogodb.