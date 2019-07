Nič jih ne izuči. Celonočno reševanje Francozov, ki so obtičali pod Skuto

V noči s srede na četrtek so imeli kamniški gorski reševalci spet polne roke dela, saj so se morali odpraviti na zahtevno reševanje treh francoskih planincev, ki so obtičali na stmem in poledenelem snežišču pod Skuto. O težavah trojice so bili reševalci obveščeni okoli 20.30 ure. Zunaj je deževalo, dežurna helikopterska ekipa je že zaključila z dežurstvom, zato jim ni preostalo drugega, kot da se na reševalno akcijo podajo peš.

"Odprem sporočilo, a me naslovnik ne osreči. Sporočilo je iz centra RECO 112, sporoča, da so trije francoski planinci obtičali nekje pod Skuto in da potrebujejo pomoč, zbor na društvu čim prej. Ne morejo ne naprej in ne nazaj, ujeti so v strmem, poledenelem snežišcu, pa zebe da jih, nekateri celo z nizkimi čevlji," je o reševalni akciji zapisal kamniški gorski reševalec Simon Kurinčič .

Ne pozabite, da je v hribih še vedno ponekod sneg in strma snežišča z zbitim, celo ledenim snegom, ki jih je potrebno prečiti. Brez ustrezne opreme in znanja se to lahko konča tragično.

"Zopet še ena mnogokrat že slišana zgodba. Vsakodnevna opozorila medijev ne zaležejo nič. Ja, v hribih je še vedno ponekod sneg, strma snežišča z zbitim, celo ledenim snegom, ki jih je potrebno prečiti. Za to pa je potrebna ustrezna oprema in znanje," opozarjajo gorski reševalci.

Do planincev so reševalci prispeli okoli 1. ure ponoči in jih z vrvno ograjo in sekanjem stopinj v zbit sneg spravili na varno. Najprej do bivaka pod Skuto, nato pa še naprej v dolino, kamor so vsi skupaj sestopili šele okoli 5. ure zjutraj.

Z vrvno ograjo in sekanjem stopinj v zbit sneg so jih v zahtevni reševalni akciji spravi na varno.

Slovenski alpski svet je zahteven in zahteva odlično pripravljenega posameznika z izkušnjami in znanjem uporabe opreme, opozarjajo na planinski zvezi. PLaninska zveza Slovenije je zato v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije pripravila dvojezično zgibanko z napotki za varnejši obisk gora poleti. Naj vam bo v pomoč pri odločitvi, ali ste primeren kandidat s primerno opremo in izkušnjami za v gore. V njej najdete vse pomembnejše informacije o varnejšem obiskovanju gora: kako načrtovati, kakšne planinske poti imamo v Sloveniji, kaj vse naj bo v nahrbtniku, če se zgodi nesreča itd. Zloženko v obeh jezikih najdete na dnu članka.

Ko načrtujete obisk gora, je ključno, da spremljate vremensko napoved in se pozanimate o razmerah v gorah. Poletje in vročina v dolini morda res vabi v hlad gora, a to še ne pomeni, da tam vladajo poletne razmere. Ponekod je še vedno zbit in poledenel sneg, prav tako se v poletnih mesecih popoldan hitro vreme obrne v gorah.

Tudi Planinska zveza Slovenija praktično vsak teden znova opozarja, da je podobnih reševanj, pa tudi bolj tragičnih nesreč v naših gorah vedno več. Sezona sploh še ni dosegla vrhunca, pa so gorski reševalci nadpovprečno obremenjeni, tudi številke kažejo na neverjeten porast. Lani v celem letu so gorski reševalci v gorah posredovali 537-krat, samo letos pa že 250-krat.

"Vsakič mi je hudo, ko slišim, da se je nekdo poškodoval v gorah ali pa celo umrl, po drugi strani pa sem jezen, ko kot gorski reševalec pridem do planincev, ki niso primerno opremljeni ali pa si izberejo pot, ki ji niso dorasli; ne fizično, še manj psihično. Dnevno se skupaj s sodelavci in planinskimi strokovnimi kadri ukvarjam z vprašanjem kot strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije odgovoren za področje preventive in usposabljanj in kot inštruktor gorskega reševanja, kaj še lahko naredimo za čim manj nesreč, kaj smo spregledali, kje je prava pot?! Da nismo samo kritiki, ki opozarjamo, obsojamo, govorimo; poskušamo predvsem ljudi naučiti, saj je edino to prava pot, pot, označena s Knafelčevo markacijo, ki se je vsakič razveselimo, saj ji zaupamo," je zapisal dolgoletni gorski reševalec in strokovni sodelavec PZS za področje preventive in usposabljanj, Matjaž Šerkezi.

Upoštevajte nasvete iz zloženke. S tem boste morda rešili svoje življenje in ne boste tvegali življenja gorskih reševalcev, ki se bodo nesebično podali na vaše reševanje. Ali kot pravi Šerkezi: "To je le majhen korak k zmanjšanju števila nesreč v gorah, večjega pa lahko naredi vsak sam s pripravo na turo, upoštevanjem priporočil in predvsem pametjo v glavi in ne v mobilnem telefonu."