'Celotna zgodba o poslih GEN-I je bila ustvarjena po nareku SDS'

Od kod in zakaj vprašljive transakcije državnega GEN-I na Balkanu v času, ko je podjetje vodil še premier Robert Golob? Ali in komu konkretno je predsednik vlade prijavil domnevno krajo identitete, povezano s skrivnostnim računom na njegovo ime v Romuniji? Zakaj vodenje vodilnih državnih energetskih podjetij v aktualnem mandatu prevzemajo Golobovi osebni prijatelji? To je le nekaj vprašanj, ki jih je opozicijska SDS danes v državnem zboru postavila predsedniku vlade Robertu Golobu. Ta pa je udaril nazaj.

Zgodbo o omenjenih poslih je ustvaril urad za preprečevanje pranja denarja po nareku tedaj vladajoče SDS. Gen-I pa ni najemal tujih diplomatov za sklepanje poslov na Balkanu, je zatrdil Robert Golob in glede osebne povezave s kosovskim diplomatom Martinom Berishajem vrnil žogico Janezu Janši. Besedni obračun SDS proti predsedniku vlade se je še posebej razvnel ravno glede nikoli povsem pojasnjenih poslov GEN-I, ki jih v predkazenskem postopku preverjajo tudi na slovenski Policiji in tožilstvu. Poslanec SDS Žan Mahnič je premierja vprašal, ali je bila stalna praksa GEN-I v času, ko ga je vodil Golob, da se je prek obvodnih podjetij financiralo tuje diplomate za pridobivanje energetskih poslov. "Celotna zgodba o poslih GEN-I v nekaterih državah Zahodnega Balkana je bila sproducirana v predvolilnem času s strani urada za preprečevanje pranja denarja iz Slovenije po nareku takratne vodilne stranke. Mislim, da je to bila vaša," je Golob odvrnil na očitke.

Nato pa je premier v DZ pokazal sliko, na kateri sta Berishaj in Janez Janša leta 2018. "Slika je iz obdobja, ko očitate, da je GEN-I financiral diplomate. Kaj piše pod to sliko? Da slovenski Albanci obljubljajo svoje glasove na volitvah SDS. O tej preiskavi sem izvedel iz medijev. Jaz si lahko samo želim, da bi bila čim prej zaključena. Doslej me še ni en organ niti vprašal niti seznanil o tem, da bi potekala preiskava," je dejal Golob. Da bi polemika še ostala v okviru poslanskih vprašanj, vezanih na aktualno delo vlade, pa so v največji opozicijski stranki dodali še očitek o klientelističnem kadrovanju v državni energetiki. "Predstavljajte si, da bi poročno pričo Janeza Janše dali za direktorja HSE v prejšnji vladi. Kakšen vik in krik bi bil! Ko je pa vaša poročna priča v tej vladi direktor HSE, seveda to ni noben problem," je Mahnič naprej očital Golobu.

Premier pa je ob tem izpostavil, da se gre za izkušnje in ne za klientelistično kadrovanje ter strankarske izkaznice. "On je imel znotraj HSE vodilno vlogo 15 let. Ta vodilna vloga ni imela nobene vloge, da je moja poročna priča. Seveda vas moti to, da so zdaj ljudje z zgodovino korporativno prevzeli, ne pa anonimneži s strankarsko izkaznico," je dejal. Enak očitek kot za Tomaža Štoklja na čelu Holdinga slovenske elektrarne (HSE) so v SDS sicer usmerili tudi proti Žigi Debeljaku na vrhu SDH-ja in Maksu Helblu v GEN-I.