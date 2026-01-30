Naslovnica
Slovenija

Celotni odbor SBC naj bi podal odstop

Ljubljana, 30. 01. 2026 21.34 pred 22 minutami 2 min branja 30

Avtor:
Mirko Vorkapić Špela Bezjak Zrim
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik.

Po naših neuradnih informacijah naj bi celotni odbor Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) podal odstop. Razlog pa je zapis predsednika kluba Joca Pečečnika, ki je objavil zapis, v katerem je pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

Po neuradnih informacijah je iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov. Med njimi tudi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave Ivan Simič. Ta pravi, da je razočaran. "Recimo, da verjamem, da je Joc želel vse najboljše, da se je omejil na samo en zakon, ampak vsi podjetniki smo pod pritiskom nenehnih dodatnih obdavčitev in ko smo videli naslov in potem začeli brati prve vrstice ... In normalno, moja prva reakcija je bila, da sem se odločil za izstop, sem podal izstopno izjavo in zadevo zaključil."

Letos naj bi klub zapustilo že več kot 100 članov, kar je petina vseh. Letna članarina znaša 3500 evrov.

Pečečnik je sicer zanikal, da naj bi bil provladni zapis posledica dogovora glede prihodnosti Plečnikovega stadiona, ki že več desetletij propada. Stadion je sicer Pečečnik že večkrat neuspešno poskušal prodati državi.

Pečečnik se je znašel pod točo kritik tudi zaradi dopisovanja z novinarko Financ Petro Sovdat. Pečečnik je, kot kaže, poskušal doseči, da časnik objavi njegovo pohvalo Golobove vlade na svoji naslovnici. Očitki letijo tudi na njegov način komunikacije.

Pečečniku novinarka ni ustregla, naslovnice, ki bi hvalila Goloba, v Financah niso imeli. Se je pa za Pečečnika zavzel še en svat s premierjeve poroke - ljubljanski župan Zoran Janković, ki meni, da je Pečečnik našel argument, ki temelji na trdnih osnovah, in ga absolutno podpira.

sbc joc pečečnik

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prašak
30. 01. 2026 21.59
Robija ne bom več volil
Odgovori
0 0
biggie33
30. 01. 2026 21.59
Pečečnik si je v Radomljah zgradil zlato hišo, to veliko pove o človeku.. tudi komunikacija z novinarko je bila odvratna!!
Odgovori
0 0
proofreader
30. 01. 2026 21.59
Brez dodatnih bremen trenutne Golobove vlade (sprememba zakona o dohodnini, zakon o obveznem zdravstvenem prispevku, zakon o dolgotrajni oskrbi, uskladitev z inflacijo) bi bila letošnja neto minimalna plača zaposlenih že 1.022 evrov.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
30. 01. 2026 21.59
Tale Joc je res velik vreden
Odgovori
0 0
junij66
30. 01. 2026 21.57
Antireklama za Goloba Portal Finance je razkril elektronsko sporočilo, ki ga je njihovi novinarki Petri Sovdat poslal Pečečnik: "Kje si ti mačka? Nič več ne težiš s svojimi vprašanji? Maš naslovnico zame da pohvalim Goloba?" "Malokrat se zgodi, da se razumna javna oseba medijsko sama zadavi, še manjkrat se zgodi, da zraven zadavi še predsednika vlade," so zapisali pri Financah.
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
30. 01. 2026 21.57
Kaj je shoopki bo treba siromaku malo dati pa skačete v zrak a shoopki??!!!
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
30. 01. 2026 21.57
Kaj prav Joc? Je bil na travi ali pod vplivom česa drugega?? Samo da mu ni morda Zoki kaj namignil - če boš priden, evo tebi stadion......
Odgovori
+1
1 0
ReAnDa
30. 01. 2026 21.55
Zato pa ne more biti 2000 stanovanj, če pa konce držijo odpisani.
Odgovori
+2
2 0
Drugorazredni Turk
30. 01. 2026 21.52
Robi zadnje tedne kaže da se malo oklepa oblasti. Vso to talanje bombonckov pred volitvami meji že na obup.
Odgovori
-1
3 4
Bolfenk2
30. 01. 2026 21.52
Podjetniki in delavci smo ogromno pretrpeli pod golobjo vlado. Takšna izjava Pečečnika je izdaja in pljunek v obraz vsakemu slovenskemu delavcu, podjetniku ali kmetu.
Odgovori
-5
3 8
BBcc
30. 01. 2026 21.58
Delavci so dobili sploh tisti najbolj ranljivi.
Odgovori
-1
0 1
Srebrnl breg
30. 01. 2026 21.51
Sam Robija več ne bom volil .Uničil je gospodarstvo in Slovenijo.
Odgovori
-4
4 8
BBcc
30. 01. 2026 21.54
Kopiraš Nike. SDS lažnivi trol.
Odgovori
-2
1 3
janezdollar
30. 01. 2026 21.50
Ubogi SDS podjetniki…uh, kakšni paraziti so ti naši desničarji… 🤮🤮🤮
Odgovori
+2
8 6
krmeki
30. 01. 2026 21.48
A zdaj se že pohvaliti ne sme nič, četudi je nekaj dobrega? Ne vidim nobenega problema če se hvali dobro in kritizira slabo. Očitno pa je SBC bolj politično združenje
Odgovori
+6
11 5
Muca ne grize
30. 01. 2026 21.48
Pravilno ta vlada je za gospodarstvo katastrofa.
Odgovori
+0
7 7
Drugorazredni Turk
30. 01. 2026 21.48
Živo pomnim, kako je Joc nastopal proti Levici pred prejsnjimi volitvami. Ta clovek nima integritete. Me pa ne bi cudilo, ce sta se z leteco podgano dogovorila za kako ministrstvo, v zameno za podporo pred volitvam.
Odgovori
-1
2 3
BBcc
30. 01. 2026 21.50
Batagelj in Simič je integriteta od človeka.😂
Odgovori
+3
4 1
berger 2
30. 01. 2026 21.48
V mojem zapisu je izpadla pomembna beseda in ki tudi spoštujejo DELAVCE, so pokazali.....
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
30. 01. 2026 21.47
celotnemu odboru naj ponudijo vsakemu par jurjev evrov...bodo že jutri zjutraj vsi nazaj..." pokončneži " ...delavcem ne bi dali več debarja , banda ...ti delavci jim omogočajo profit ...
Odgovori
-3
2 5
Muca ne grize
30. 01. 2026 21.48
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš.
Odgovori
+0
1 1
berger 2
30. 01. 2026 21.46
Pošteni in delavni podjetniki, ki držijo to državo pokonci in, ki tudi spoštujejo, so . pokazali, da niso naprodaj Joc Pečenik naj raje ostane v svetu igralnic in prevarantstva
Odgovori
-2
3 5
BBcc
30. 01. 2026 21.57
Sploh Simič SDS in podobni...
Odgovori
0 0
NotMe
30. 01. 2026 21.46
Šampančk na poroki ima ceno vsaj ene pohvale
Odgovori
+3
4 1
klop12
30. 01. 2026 21.45
Verjetn majo v statutu napisan,da nikol ne smejo pohvalit vlade, Boscarolova točka
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
