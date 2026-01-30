Celotni odbor SBC naj bi podal odstop

Po neuradnih informacijah je iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov. Med njimi tudi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave Ivan Simič. Ta pravi, da je razočaran. "Recimo, da verjamem, da je Joc želel vse najboljše, da se je omejil na samo en zakon, ampak vsi podjetniki smo pod pritiskom nenehnih dodatnih obdavčitev in ko smo videli naslov in potem začeli brati prve vrstice ... In normalno, moja prva reakcija je bila, da sem se odločil za izstop, sem podal izstopno izjavo in zadevo zaključil."

Letos naj bi klub zapustilo že več kot 100 članov, kar je petina vseh. Letna članarina znaša 3500 evrov.

Pečečnik je sicer zanikal, da naj bi bil provladni zapis posledica dogovora glede prihodnosti Plečnikovega stadiona, ki že več desetletij propada. Stadion je sicer Pečečnik že večkrat neuspešno poskušal prodati državi.