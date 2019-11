Celotno vodstvo Mladega foruma SD odstopilo s položajev

Kot v pismu navaja Omerzel, so Boscha na sobotni kongres povabili, da bi opozorili, da nasilje nikakor in nikoli ni rešitev, a je njihova odločitev naletela na neodobravanje "določenih ljudi znotraj matične stranke". "Ne glede na to, da bo ta odločitev imela negativne posledice za nas, smo se odločili, da bomo branili osnovne človekove pravice in s tem stali na pravi strani zgodovine, ne glede na ceno, ki jo bomo za to plačali," je zapisal.

Izpostavlja tudi očitke, s katerimi so se soočili pri sprejetju pravilnika o evidentiranju in kandiranju za kongres podmladka ter oblikovanju liste kandidatk in kandidatov. Kot navaja, so pravilnik in vse postopke speljali s skladu s statutom, kljub temu pa so se soočili z očitki o nepreglednosti "in to s strani, ki so glasovali za pravilnik in ki so izrazili podporo predlagani strukturi kandidatk in kandidatov".

"Ker je v Sloveniji politična kultura na izjemno nizkem nivoju in ker se sedanje vodstvo Mladega foruma SD zaveda pomembnosti transparentnosti v politiki," celotno vodstvo nepreklicno odstopa s položajev, je zapisal.

Dodal je še, da se nihče od vodstva Mladega foruma na kongresu ne bodo potegovali za nov mandat, ostajajo pa člani Mladega foruma in SD.