Celovška bo spet ozko grlo, zapirajo se vsi kraki priključka Ljubljana Šentvid

Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, bo dvosmerni promet v smeri iz Medvod v Ljubljano urejen po eni strani Celovške ceste. V smeri iz Ljubljane proti Medvodam bo vzpostavljena popolna zapora dostopa s Celovške ceste do Merkurja, Lidla, Hotela Nox in Turboinštituta. Obvoz bo urejen preko Gunceljske ceste, dostop do Molovega bencinskega servisa bo zaprt.

Preusmeritev dvosmernega prometa na eno stran Celovške ceste v smeri Medvode - Ljubljana

Zaprti bodo vsi štirje kraki avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključni krak s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, priključni krak iz Kranja na Celovško cesto, priključni krak z avtoceste v smeri proti Medvodam in priključni krak s Celovške ceste v predor Šentvid.

Preusmeritev dvosmernega prometa na drugo stran Celovške ceste v smeri Ljubljana - Medvode.

V križišču pri Merkurju bo popolna zapora priključka Gunceljske ceste, v križišču pri Galantu pa bo popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Ceste v Hrib, so še zapisali na direkciji.

Vozike pa naprošajo, da aktualne informacije o stanju na cestah sproti spremljajo na prometnoinformacijskem centru.