Slovenija

Celovška bo spet ozko grlo, zapirajo se vsi kraki priključka Ljubljana Šentvid

Ljubljana, 13. 08. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 19 minutami

T.H.
7

Zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani, bo na tem območju nova začasna prometna ureditev, ki se bo večkrat spreminjala. Zaprti bodo vsi štirje kraki priključka Ljubljana Šentvid, ki se navezuje na zahodno ljubljansko obvoznico in gorenjsko cesto. V veljavo bo stopila v četrtek, 14. avgusta, tako pa bo ostalo vse do konca meseca. Tudi ta konec tedna, ki bo na slovenskih cestah zelo obremenjen, saj je 15. avgust praznik tudi v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v nekaterih nemških zveznih deželah.

Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, bo dvosmerni promet v smeri iz Medvod v Ljubljano urejen po eni strani Celovške ceste. V smeri iz Ljubljane proti Medvodam bo vzpostavljena popolna zapora dostopa s Celovške ceste do Merkurja, Lidla, Hotela Nox in Turboinštituta. Obvoz bo urejen preko Gunceljske ceste, dostop do Molovega bencinskega servisa bo zaprt.

Preusmeritev dvosmernega prometa na eno stran Celovške ceste v smeri Medvode - Ljubljana
Preusmeritev dvosmernega prometa na eno stran Celovške ceste v smeri Medvode - Ljubljana FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Zaprti bodo vsi štirje kraki avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključni krak s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, priključni krak iz Kranja na Celovško cesto, priključni krak z avtoceste v smeri proti Medvodam in priključni krak s Celovške ceste v predor Šentvid.

Preusmeritev dvosmernega prometa na drugo stran Celovške ceste v smeri Ljubljana - Medvode.
Preusmeritev dvosmernega prometa na drugo stran Celovške ceste v smeri Ljubljana - Medvode. FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

V križišču pri Merkurju bo popolna zapora priključka Gunceljske ceste, v križišču pri Galantu pa bo popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Ceste v Hrib, so še zapisali na direkciji.

Vozike pa naprošajo, da aktualne informacije o stanju na cestah sproti spremljajo na prometnoinformacijskem centru.

