Celovška bo spet ozko grlo, zapirajo se vsi kraki priključka Ljubljana Šentvid

Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, bo dvosmerni promet v smeri iz Medvod v Ljubljano urejen po eni strani Celovške ceste. V smeri iz Ljubljane proti Medvodam bo vzpostavljena popolna zapora dostopa s Celovške ceste do Merkurja, Lidla, Hotela Nox in Turboinštituta. Obvoz bo urejen preko Gunceljske ceste, dostop do Molovega bencinskega servisa bo zaprt.
Zaprti bodo vsi štirje kraki avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključni krak s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, priključni krak iz Kranja na Celovško cesto, priključni krak z avtoceste v smeri proti Medvodam in priključni krak s Celovške ceste v predor Šentvid.
V križišču pri Merkurju bo popolna zapora priključka Gunceljske ceste, v križišču pri Galantu pa bo popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Ceste v Hrib, so še zapisali na direkciji.
Vozike pa naprošajo, da aktualne informacije o stanju na cestah sproti spremljajo na prometnoinformacijskem centru.
