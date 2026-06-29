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Slovenija

Na Celovški mesec in pol spet po zožanih pasovih

Ljubljana, 29. 06. 2026 13.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Začasna prometna ureditev na Celovški od 1. julija

Zaradi gradnje priključka iz avtocestnega predora Šentvid se na Celovški cesti v Ljubljani spet spreminja prometna ureditev. S 1. julijem se vzpostavlja delna zapora, ki bo tam ostala vse do 14. avgusta. V smeri Ljubljane bo promet potekal po dveh začasnih voznih pasovih, v smeri Medvod pa le po enem.

Celovška cesta je ena najdaljših cest v Ljubljani in ena od štirih velikih ljubljanskih vpadnic. Na omenjenem območju te ceste bo v tem poletnem času končno obliko dobil priključek občinske Ceste v Hrib, znova bodo zgradili tudi ločilni sredinski pas med smernimi vozišči Celovške ceste, kjer bodo uredili še cestno razsvetljavo in semaforizacijo, pojasnili na Direkciji za infrastrukturo.

Začasna prometna ureditev na Celovški od 1. julija
Začasna prometna ureditev na Celovški od 1. julija
FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

V tem času, skoraj do konca poletja, bo smeri proti centru Ljubljane promet za križiščem s Prušnikovo ulico preusmerjen na dva začasna vozna pasova. Priključek Ceste v Hrib bo zaprt.

V obratni smeri, pri izhodu iz prestolnice v smeri Medvod in Škofje Loke, pa bo medtem promet potekal po enem začasnem voznem pasu. Priključek Prušnikove ceste bo ostal odprt, vozniki bodo v smeri te ceste kot običajno lahko zavili na desno.

Kolesarske steze in pločniki bodo v času vzpostavitve začasne zapore v celoti dokončani, izjema bo prehod za pešce preko Celovške ceste do Prušnikove ulice, ki bo zaprt. Zapore v območju avtobusnih postajališč pa niso predvidene, so pravijo na direkciji.

 

celovška delna zapora zožani pasovi

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