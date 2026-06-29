Na Celovški mesec in pol spet po zožanih pasovih

Celovška cesta je ena najdaljših cest v Ljubljani in ena od štirih velikih ljubljanskih vpadnic. Na omenjenem območju te ceste bo v tem poletnem času končno obliko dobil priključek občinske Ceste v Hrib, znova bodo zgradili tudi ločilni sredinski pas med smernimi vozišči Celovške ceste, kjer bodo uredili še cestno razsvetljavo in semaforizacijo, pojasnili na Direkciji za infrastrukturo.

V tem času, skoraj do konca poletja, bo smeri proti centru Ljubljane promet za križiščem s Prušnikovo ulico preusmerjen na dva začasna vozna pasova. Priključek Ceste v Hrib bo zaprt.

V obratni smeri, pri izhodu iz prestolnice v smeri Medvod in Škofje Loke, pa bo medtem promet potekal po enem začasnem voznem pasu. Priključek Prušnikove ceste bo ostal odprt, vozniki bodo v smeri te ceste kot običajno lahko zavili na desno.

Kolesarske steze in pločniki bodo v času vzpostavitve začasne zapore v celoti dokončani, izjema bo prehod za pešce preko Celovške ceste do Prušnikove ulice, ki bo zaprt. Zapore v območju avtobusnih postajališč pa niso predvidene, so pravijo na direkciji.