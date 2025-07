Trboveljsko cementarno prodali mimo občine. Kaj to pomeni za regijo?

V začetku letošnjega leta je presenetila novica iz anonimnih virov, da se cementarna Holcim (nekdanji Lafarge) prodaja. Danes pa, da je direktor cementarne Holcim, Pavel Marđonovič, objekt že pred meseci prodal Marjanu Šuštarju, direktorju prevozniškega podjetja Šuštar Trans. "Spet bo slabo, kot je bilo prej. Bo isto, kot je bilo prej, ko je cementarna onesnaževala Trbovlje," so vznemirjeni lokalni prebivalci. "Ne bi blo fajn, da bi ljudje spet zbolevali. Fajn bi bilo, da bi bilo kaj drugega. Kaj takega, kar ne bi vplivalo na ljudi," pravijo. Občina je namreč že spomladi, takoj ko so v javnost pricurljale informacije o domnevni prodaji, uveljavljala predkupno pravico in od Holcima želela cementarno odkupiti. A ko jim je Holcim tik pred prvomajskimi prazniki poslal več kot 100 strani dolgo pogodbo, so na občini ugotovili, da manjka veliko število prilog, je dejal župan Zoran Poznič. "In seveda smo jih mi znotraj roka za predkupno pravico opozorili na to, da se ne moremo odločiti o predkupni pravici, če ne poznamo vseh podrobnosti pogodbe," pravi Poznič. "Potem so nam po 14 dneh poslali še te manjkajoče dokumente, in seveda mi smo jim pisali, da uveljavljamo predkupno pravico," je pojasnil župan.

Ker se občina za podpis pogodbe ni odločila v 15 dneh, predkupna pravica ne velja več, pa zatrjuje Marđonovič, ki očitkov občine, da so jim poslali nepopolno pogodbo, ni želel komentirati. Izogibal se je tudi odgovoru na vprašanje, ali je Holcim s Šušter Transom podpisal kupoprodajno pogodbo o prodaji cementarne. "Ne cementarne, o poslovnem sodelovanju smo podpisali pogodbo," je dejal. Na vprašanje, ali to poslovno sodelovanje vključuje tudi nakup cementarne, pa je odgovoril: "Vključuje tudi nakup nepremičnin, ja." Potrdil je, da so s kupcem pred približno dvema mesecema že podpisali kupoprodajno pogodbo za cementarno. Na vprašanje, zakaj nepremičnine ni prodal občini, ki je izrazila zanimanje za cementarno, pa je odgovoril: "Tega ne bom komentiral."

Cementarna v Trbovljah FOTO: POP TV icon-expand

Zanimivo je tudi to, da je trboveljska občina Holcimu ponudila dobra dva milijona evrov, torej enako visoko kupnino kot Šuštar Trans. Da so že plačali 10 odstotkov ob notarski pogodbi, pa je potrdil Šuštar. Domačini se zdaj bojijo, da bi se lahko cementarna ponovno zagnala. Občinski svetniki so sredi maja enotno sporočili, da so proti prodaji cementarne zasebni družbi in nadaljnjem onesnaževanju, med njimi sicer podpisov niso prispevali svetniki iz vrst Gibanja Svoboda. "Prišli so kot Lafarge, odhajajo kot Holcim, vmes pa se način delovanja pravzaprav ni nič spremenil. In kot Lafarge in kot Holcim obljubljajo sodelovanje z lokalno skupnostjo, delajo pa ravno nasprotno," pravi Uroš Macerl, član Eko Kroga in sopredsednik stranke Vesna. Župan, Marđonovič in Šušter se bodo sicer sestali še na enem sestanku, toda na željo Marđonoviča brez odvetnikov. A. če Holcim ne bo spoštoval predkupne pravice občine, bo ta, kot so napovedali, pravico iskala na sodišču.

Ponoven zagon cementarne bi ogrozil tudi izgradnjo visoko-tehnološkega centra