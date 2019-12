Čemu bo dal Janković prednost: širitvi inštituta Soča ali donosnemu poslu?

Rehabilitacijski inštitut Soča nujno potrebuje nove prostore, toda zemljišča, na katerih so že načrtovali širitev, bo ljubljanska občina prodajala na javni dražbi. Med njimi so tudi zemljišča, ki jih Soča uporablja za dostop do klinik in preko katerih poteka intervencijska pot. Izklicna cena za dobrih 20.000 kvadratnih metrov bo 10,3 milijona evrov.

Na vrat na nos, lahko rečemo, je ljubljanska občina sklicala javno dražbo. Zemljišča severno in zahodno od inštituta Soča, kjer se letno zdravi več kot 20.000 najtežjih bolnikov pri nas, bodo prodajali prihodnji četrtek. Zemljišča ob URI Soča, ki jih bo MOL naslednji teden ponudil na javni dražbi. FOTO: POP TV V ozadju prodaje je, kot kaže, denar Gre za zemljišča, kjer Soča že leta snuje širitev, konkretno, nove nevrološke prostore s stotimi dodatnimi posteljami. "Gre za možgansko kap, gre za poškodbe glave, gre za spinalne poškodbe, gre za multiplo sklerozo, gre za mišično distrofijo, torej za nevrološke bolezni," je povedal direktor Soče Robert Cugelj. In za nov center modernih tehnologij, kjer bi z roboti pomagali nepokretnim. V ozadju je, kot kaže, denar. Neuradno so od ministrstva za zdravje zahtevali 500 evrov na kvadratni meter, kar je občutno preveč. Pred tem naj bi sicer ljubljanski župan Zoran Janković predlagal menjavo s prostori, v katerih deluje Otroška bolnišnica, a je kasneje v nasprotju z dogovorom vseeno začel postopek prodaje. A nemožnost širitve sploh ne bo edina težava."Soča brez tega zemljišča nima funkcionalnega zemljišča. Ki ga mora imeti vsaka majhna stavba, ne pa takšna inštitucija, kot smo mi," je povedal Cugelj. "Gre za glavno dovozno pot za oskrbo naše inštitucije, gre za dovozno pot v garaže, gre za glavno požarno pot. Gre torej tudi za varnostno vprašanje. In brez tega naša inštitucija ne more funkcionirati," je dodal. Mešetarjenje zasebnih interesov na račun zdravstvene ustanove Kot še razkriva Siol, bi na dražbi zemljišče rado kupilo nepremičninsko podjetje Mijaks, ki na območju Ljubljane gradi luksuzna oskrbovana stanovanja. Kar bi tu lahko gradili, saj so zemljišča predvidena za gradnjo v javno dobro. Janković je sprva ponudil menjavo s prostori Otroške bolnišnice, a je kasneje vseeno začel postopek prodaje. FOTO: POP TV Janković pa je dejal, da Mijaks ni edini interesent, sta tudi dve zavarovalnici. "Na javni dražbi kupi tisti, ki ponudi več, in zdaj, Miha Jarc (direktor Mijaksa) ni moj prijatelj. Je investitor v Ljubljani in je spoštljiv kot vsi drugi," je povedal Janković. Prav tako je po podatkih Siola zaseben interes tudi pri zahtevi, da MOL v celoti prevzame Otroško bolnišnico. Da bi tja lahko širili Walfdorsko šolo. Njen direktor je, zanimivo, mestni svetnik na Jankovićevi listi. "Brez širitve rehabilitacijskega centra Republika Slovenija na žalost v tem trenutku nima kapacitet za zdravljenje najzahtevnejših pacientov. Gre za nacionalni pomen te inštitucije in upam, da bodo akterji v tej zgodbi našli ustrezno rešitev," je povedal Cugelj. Zdravstveno ministrstvo je sicer od državnega odvetništva že zahtevalo, da bodisi vložijo zahtevo za določitev funkcionalnega zemljišča ob Soči bodisi vložijo tožbo.