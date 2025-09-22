Svetli način
'Čemu služi ESS, če lahko premier napove obvezno božičnico brez in mimo razprave?'

Ljubljana, 22. 09. 2025 18.09 | Posodobljeno pred 27 minutami

STA , N.L.
Predloga za obvezno izplačilo božičnice vsem zaposlenim, ki ga je vnovič napovedal premier Robert Golob, še ne bo na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), če socialni partnerji od Goloba ne bodo prejeli pričakovanih pojasnil. Pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov je potrebna razsodnost, je opozoril predsedujoči ESS Mitja Gorenšček.

Izhodišča za uvedbo obvezne božičnice je vlada potrdila prejšnji teden, Golob pa je danes te načrte ponovil v DZ. "Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse," je dejal v odgovoru na eno od poslanskih vprašanj ter napovedal, da bo ta izplačana še letos.

Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Gorenšček, ki trenutno predseduje ESS, se ob teh besedah v imenu reprezentativnih delodajalskih organizacij sprašuje, čemu služi ESS, če lahko premier napove obvezno božičnico brez in mimo razprave socialnih partnerjev. "Kakšen je smisel uvrščanja točke o božičnici na dnevni red seje ESS, če je vlada vse ključne postavke božičnice že določila - tako njeno obveznost, način izvajanja kot višino in časovnico izvedbe," je zapisal v sporočilu za javnost.

FOTO: Thinkstock

"Si predsednik vlade tako predstavlja socialni dialog v Sloveniji? Če socialni partnerji na strani delodajalcev ne bomo pravočasno prejeli pojasnil in ne bosta zagotovljena demokratična razprava in odločanje na ESS, te točke ne bomo uvrstili na dnevni red seje ESS," je bil jasen. Dodal je, da je prav zaradi skrbi za zaposlene in njihova delovna mesta potrebna razsodnost pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov.

Bolj smiselna se jim zdi razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost

Na GZS podpirajo izplačilo prostovoljne božičnice v podjetjih, kjer je to glede na tržne in poslovne razmere mogoče. "Dejstvo je, da uspešna slovenska podjetja že danes izplačujejo bonuse, božičnice in druge oblike nagrad iz poslovne uspešnosti, ki pa izvirajo iz dobrega poslovanje podjetij na trgu. Vendar so v Sloveniji tudi podjetja, ki si tega zaradi zahtevnih poslovnih razmer enostavno ne morejo privoščiti," je izpostavil Gorenšček.

Delodajalci zato obvezne božičnice ne morejo sprejeti, saj bi ta po Gorenščkovih besedah bremenila predvsem tista podjetja, kjer dobičkov ni ali pa so majhni. "To bo vodilo v racionalizacijo stroškov in v skrajnih primerih tudi povišano število stečajev in dodaten padec števila delovnih mest. Ta dinamika je že sedaj prisotna," je zapisal. Namesto obvezne božičnice se mu zdijo bolj smiselne rešitve, ki dajejo podjetjem avtonomijo pri izplačevanju dohodkov zaposlenim in so spodbujene z ugodno davčno obravnavo, denimo razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost.

Ob tem se je Gorenšček dotaknil tudi premierjeve izjave o rekordnih dobičkih v gospodarstvu v zadnjih treh letih. Kot je komentiral, so bili dobički gospodarskih družb že leta 2024 za 2,6 odstotka nižji kot v letu 2023. Upoštevaje deflator, ki odraža rast cen v gospodarstvu, so bili dobički v letu 2024 celo za osem odstotkov nižji kot leta 2021. Poslovanje družb, s katerih delnicami se trguje na borzi, je bilo v letošnjem prvem polletju sicer dobro, kar pa ne odraža razmer v pretežnem delu gospodarstva. Dodana vrednost teh družb namreč predstavlja manj kot pet odstotkov slovenskega BDP, je opozoril.

KOMENTARJI (18)

Naiskreni
22. 09. 2025 18.35
absolutno proti.. kar se vlada zmisli, podjetniki plačajo. bo treba res drugo državljanstvo nekje kupiti. saj vse se da, tudi naučiti voziti tanke, vendar nemogoče je nasititi levih ovc danke. 🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
22. 09. 2025 18.31
+1
Si pač vodstvo podjetja nebo razdelilo 10.000 €+ nagrade ampak bodo lepo z delavci delili 650 € in bodo za novo leto doma ne pa na Tajskem.
ODGOVORI
2 1
NotMe
22. 09. 2025 18.28
+3
V razmislek tistim, ki ploskajo. Bi pristali na to, da vam firma da 600 evrov, vendar pa boste moralo dat 200 sosedu v penziji in 200 tetki za šalterjem na pošti za njihovi božičnici? Ali pa da sicer ja 600 evrov božičnice, zato pa naslednje leto 100 e nižja plača, da bosta dobila tudi javnosektaš in penzjonist? Bi pristali? Gospodarstvo namreč financira JS. In tole je navadna diktatura, tako se je pobiralo prostovoljne prispevke med vojno in takoj po njej!
ODGOVORI
4 1
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.30
-1
a tako pravijo na nori24?
ODGOVORI
1 2
razumi če lahko
22. 09. 2025 18.24
+2
Ok se veselimo božičnice se pa zdaj vprašam kako ste pa na referendumu potem lahko obkrožili višje davke in posledično nižjo plačo ?!
ODGOVORI
3 1
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.20
-4
janšisti bi radi prejeli božicnico, ampak so močno zmedeni, ker ne vedo, ali božičnico podpreti, saj se je ni zamislil njihov vodja albanskih korenin🤣😅😂
ODGOVORI
2 6
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
22. 09. 2025 18.29
+1
Zmedeni so bili tudi pred sodiščem v celju.Na ves glas kričali krivosodje.Ko pa je prišla novica da je oproščen pa tema.Utihnili sicer so kar je znak za obstoj 2.možganske celice.Niso pa vedli kak naprej.Je moral prit ven janša naročit kaj naj se derejo.po novem.Sj je u bistvu vseeno za njih.Tak ne razumejo ne eno ne drugo.Je pa res krivosodje glede na to da so ga oprostil.
ODGOVORI
2 1
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.32
anatomija..., strinjam se 100%
ODGOVORI
0 0
Kmečka zdrava pamet
22. 09. 2025 18.19
+2
Sem obrtnik in vsako leto v dosedanjih 22. letih sem dal bozicnico. Dal sem zato, ker si so jo zaposleni zasluzili s pridnim delom skozi vso leto. Javni sektor pa niti priblizno ne pridno dela in tudi me odgovorno in si jo torej za ne vestno delo ne zasluzijo!
ODGOVORI
4 2
Hitri Zigi 78
22. 09. 2025 18.33
O pa si jo . Je treba nas lenuhe JU kot vi pravite , z redno plačo in regresom veliko dopusta nagradit
ODGOVORI
0 0
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.36
@kmečka...pamet, a to si vse v isti koš vrgel, ali lahko poimensko poveš, kdo si to ne zasluži? Namreč tako stalno posplošuje tvoj večni vodja albanskih korenin, nikoli pa ni konkretnega odgovora. Tudi tvoj komunist albanskih korenin prednjači v izostanku na sejah..., mi davkoplačevalci ga pa plačujemo
ODGOVORI
0 0
NoviceResnice
22. 09. 2025 18.18
+3
Vse boste vrnili v proraĉun in kredite države tudi vi ...prejemniki božičnice ...prodane dušice za u_ranih 600 eurčkov vas je kupil lažnjivi kljukec s tujim denarjem in novimi krediti
ODGOVORI
3 0
Diabloss
22. 09. 2025 18.13
-6
bili so tiho kot riti v času korone. Niti sestat se niso mogli
ODGOVORI
0 6
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.21
+3
kdo?
ODGOVORI
3 0
zibertmi
22. 09. 2025 18.12
+4
in kje je bil ta ekonomski svet in fiskalni svet v letih vladanja sds
ODGOVORI
6 2
zibertmi
22. 09. 2025 18.16
+0
Dolg države Šarčeva vlada je znižala dolg bdp na 65%, Janševa ga je v dveh letih dvignila za 5 milijard na 72% in sedaj ga je vlada Goloba znižala na 68% kar nam razen dobre 3 milijarde manj dolga pomeni tudi letno prihranek pri odplačevanju obresti, 65 milijonov. Vse vlade JJ so se ekstremno zadolževale, po vsaki vladi, ki je trosila helikopterski denar in zraven primerno krmila svoje in kradla, je bila država zadolžena po stopnji 4 milijarde na leto, torej veste kaj nas čaka. Samo 2004-2008 nas je preko bank zaradi privatizacije zadolžila za 15 milijard in to slabih kreditov, šli so Zvonovi, Banke, Istrabenz pivovarne in na desetine podjetij, ravno zaradi politike te vlade, zraven, da bo mera polna so leta 2008 sprejeli zakon, ki je dovoljeval gradnjo na poplavnih območjih in veliko število poplavljencev se lahko zahvali vladi JJ, da so njihovi domovi neuporabni in vsa demagogija SDS v zvezi s prepočasno obnovo in pomoč poplavljancem je groteska, sami so jo naredili s tem zakonom in potem v zadnji njihovi vladi ravno poplavljenim občinam odtegnili sredstva za protipoplavno zaščito.
ODGOVORI
2 2
Antoniozmaj
22. 09. 2025 18.29
+1
@zibertmi, nisem prepričan, da so to janšisti razumeli, še manj pa dojeli. Poleg tega je njihova volilna baza 20% gluha in naglušna, 20% je sklerozna, 20% je slepa in sklerozna, 20% so se prodali za sendvič in selfi z vodjo sekte sds albanskih korenin, 19% se jih pa sploh ne zaveda, na katerem planetu se trenutno nahajajo😅😅🤣🤣
ODGOVORI
1 0
razumi če lahko
22. 09. 2025 18.31
Zebra nič ni zmanjšal vse se je zgodilo avtomatsko prišlo je do podražitve tako je v proračun priteklo več denarja in dejansko se je bdp povečal torej se je procent zmanjšal saj je osnova bdp višja in nič drugega !
ODGOVORI
0 0
