Izhodišča za uvedbo obvezne božičnice je vlada potrdila prejšnji teden, Golob pa je danes te načrte ponovil v DZ. "Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse," je dejal v odgovoru na eno od poslanskih vprašanj ter napovedal, da bo ta izplačana še letos.

Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Gorenšček, ki trenutno predseduje ESS, se ob teh besedah v imenu reprezentativnih delodajalskih organizacij sprašuje, čemu služi ESS, če lahko premier napove obvezno božičnico brez in mimo razprave socialnih partnerjev. "Kakšen je smisel uvrščanja točke o božičnici na dnevni red seje ESS, če je vlada vse ključne postavke božičnice že določila - tako njeno obveznost, način izvajanja kot višino in časovnico izvedbe," je zapisal v sporočilu za javnost.

"Si predsednik vlade tako predstavlja socialni dialog v Sloveniji? Če socialni partnerji na strani delodajalcev ne bomo pravočasno prejeli pojasnil in ne bosta zagotovljena demokratična razprava in odločanje na ESS, te točke ne bomo uvrstili na dnevni red seje ESS," je bil jasen. Dodal je, da je prav zaradi skrbi za zaposlene in njihova delovna mesta potrebna razsodnost pri sprejemanju na prvi pogled všečnih ukrepov.

Na GZS podpirajo izplačilo prostovoljne božičnice v podjetjih, kjer je to glede na tržne in poslovne razmere mogoče. "Dejstvo je, da uspešna slovenska podjetja že danes izplačujejo bonuse, božičnice in druge oblike nagrad iz poslovne uspešnosti, ki pa izvirajo iz dobrega poslovanje podjetij na trgu. Vendar so v Sloveniji tudi podjetja, ki si tega zaradi zahtevnih poslovnih razmer enostavno ne morejo privoščiti," je izpostavil Gorenšček.

Delodajalci zato obvezne božičnice ne morejo sprejeti, saj bi ta po Gorenščkovih besedah bremenila predvsem tista podjetja, kjer dobičkov ni ali pa so majhni. "To bo vodilo v racionalizacijo stroškov in v skrajnih primerih tudi povišano število stečajev in dodaten padec števila delovnih mest. Ta dinamika je že sedaj prisotna," je zapisal. Namesto obvezne božičnice se mu zdijo bolj smiselne rešitve, ki dajejo podjetjem avtonomijo pri izplačevanju dohodkov zaposlenim in so spodbujene z ugodno davčno obravnavo, denimo razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost.

Ob tem se je Gorenšček dotaknil tudi premierjeve izjave o rekordnih dobičkih v gospodarstvu v zadnjih treh letih. Kot je komentiral, so bili dobički gospodarskih družb že leta 2024 za 2,6 odstotka nižji kot v letu 2023. Upoštevaje deflator, ki odraža rast cen v gospodarstvu, so bili dobički v letu 2024 celo za osem odstotkov nižji kot leta 2021. Poslovanje družb, s katerih delnicami se trguje na borzi, je bilo v letošnjem prvem polletju sicer dobro, kar pa ne odraža razmer v pretežnem delu gospodarstva. Dodana vrednost teh družb namreč predstavlja manj kot pet odstotkov slovenskega BDP, je opozoril.