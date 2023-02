Cena daljinskega ogrevanja v Mariboru nižja, kot se je sprva obetalo

Vlada je 24. januarja izdala uredbo o oblikovanju cene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja, s katero je najvišjo dovoljeno postavko za variabilni del cene toplote za gospodinjstva omejila na 98,70 evra za megavatno uro brez DDV oz. 108,08 evra za megavatno uro z DDV. Uredba velja do 30. aprila. Sprejela je tudi uredbo o zamejitvi najvišje dovoljene cene zemeljskega plina za tiste odjemalce, ki se ogrevajo iz sistemov daljinskega ogrevanja in izpolnjujejo kriterije zaščitenih odjemalcev, in sicer na 79 evra za megavatno uro.

Zaščitene odjemalci so osnovne socialne službe, vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi, ukrep pa zanje velja do 31. avgusta.

"Novica o zamejitvi cen za vse uporabnike nas je pozitivno presenetila, zato se želim zahvaliti vladi, ki je prepoznala stisko prebivalcev in tudi drugih odjemalcev ter se odločila za te ukrepe. Veliko dela, energije in truda je bilo vloženega tudi s strani Energetike Maribor, ki je od polovice lanskega leta iskala rešitve za Mariborčanke in Mariborčane. Vemo, da situacija ni optimalna, a nas hkrati veseli, da dvig ne bo tolikšen, kot je bilo sprva predvideno," je v odzivu dejal mariborski župan Saša Arsenovič.