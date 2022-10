Cena optimizacije spletne strani v letošnjem letu

Cena optimizacije spletne strani je odvisna od različnih dejavnikov, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju članka.

Večina projektov s področja optimizacije spletnih strani v Sloveniji se bo v letu 2022 gibala med 500 in 2000 € mesečno. Cene enkratnih projektov se gibajo med 5.000 in 10.000 €, urne postavke za svetovanje pa med 80 in 300 € na uro.

Povprečna cena optimizacije spletnih strani? Čeprav je SEO optimizacija spletne strani eden izmed najpomembnejših in dolgoročno najugodnejših načinov spletnega oglaševanja, je težko oceniti povprečne stroške. Večina projektov se v Sloveniji giblje med 500 in 2000 € mesečno. Kaj vpliva na ceno optimizacije spletne strani? Glede na zgornjo povprečje bo mikro in makro podjetje s spletno stranjo, ki ima 15 podstrani, običajno na spodnjem delu lestvice cenovnega razpona, medtem ko bo morala spletna trgovina z več sto ali celo tisoč izdelki načrtovati veliko večji proračun za SEO optimizacijo. Dejavniki, ki vplivajo na končno ceno: - Obstoječe stanje vaše spletne strani, - Število ključnih besed, ki se bodo optimizirale, - Zahtevnost ključnih besed za optimizacijo, - Izkušnje agencije, izvajalca ali svetovalca, - Lokacija agencije, izvajalca ali svetovalca, - Način sodelovanja (plačilo po rezultatu, mesečni paketi, plačilo po opravljenih urah, ...), ... Projektno delo Cene projektnega dela so podobne pogodbenim storitvam, vendar strankam omogočajo plačilo določene pristojbine za SEO projekte po meri. Projektno delo stane od 1000 do 20.000 €. Povprečni strošek projektnega dela v Sloveniji na tem področju znaša od 3000 € do 8.000 €. Svetovanje in urna postavka za izvajanje optimizacije Svetovalna ura in urna postavka za izvajanje optimizacije se pri SEO optimizaciji gibljeta od 80 do 300 € na uro. Opozorilo: če neko podjetje za izvajanje optimizacije spletne strani ponudi precej ugodnejšo ceno od ostalih zbranih ponudb, bodite previdni. Pri SEO optimizaciji boste dobili toliko, kolikor boste plačali. Agencije in posamezniki, ki ponujajo "poceni" optimizacijo spletne strani, pogosto nimajo izkušenj in znanja, da bi vam pomagali doseči prve pozicije na Googlu. Razumite, da ne glede na to, katerega izvajalca izberete, optimizacija spletne strani zahteva čas – rezultatov ne boste videli čez noč. Optimizacija spletne strani je izjemnega pomena in bo vašemu podjetju omogočila dolgoročni uspeh na spletu. Garantiramo, da boste s sodelovanjem z izkušeno agencijo za SEO optimizacijo spletnih strani, kot je Web Center, dosegli odlične rezultate na Googlu. Običajno mesečne storitve SEO optimizacije spletne strani vključujejo: - Analizo obstoječega stanja, - Nastavitev analitike, - Raziskavo ključnih besed in integracijo ključnih besed, - Optimizacijo na strani, kot so posodobitve meta opisov in meta naslovov, - Off site optimizacijo (pridobivanje podpornih povezav), - Tehnično optimizacijo (optimizacija slik in optimizacija hitrosti spletne strani, ...), - Ustvarjanje vsebine, - Mesečna poročila o napredku.

Kakšno ceno je torej smiselno plačati za optimizacijo spletne strani? Cena, ki jo boste plačali za optimizacijo spletne strani, je odvisna od obsega, kompleksnosti in zgradbe spletne strani ter od obsega storitev, ki jih potrebujete. Cena optimizacije spletne strani se razlikuje od agencije do agencije, pomembno pa je razumeti, da pri SEO storitvah dobite toliko, kolikor ste pripravljeni plačati. Ko izbirate agencijo, vam svetujemo, da se za sodelovanje ne odločite zgolj zaradi "poceni" SEO storitev. Namesto tega izberite agencijo, ki zagotavlja kakovostne storitve na tem področju, ima izkušnje in ustrezno usposobljen kader. Tako kot v mnogih drugih panogah, bo delo z vodilnimi v industriji dražje kot z neizkušenim in nepreverjenim podjetjem. Obsežnejša kot je vaša spletna stran, obsežnejši bo tudi projekt. Posledično boste za optimizacijo spletne strani plačali več. Ne pozabite, da je optimizacija spletne strani dolgoročna strategija! Na kaj moramo biti pozorni pri ceniku optimizacije spletne strani? Stroški optimizacije spletne strani se razlikujejo glede na obseg vašega projekta. Pri raziskovanju stroškov SEO je potrebno upoštevati naslednje stvari. Kot avtoriteta pri določanju cen storitev SEO je Web Center usposobljen, da vas pouči, kaj iskati in kakšna je poštena cena storitve SEO v primerjavi z ostalimi podjetji in agencijami. Cene optimizacije spletne strani se precej razlikujejo, zato je razumevanje ponudbe ključnega pomena za vaše dolgoročno sodelovanje z izbrano agencijo. Spoznajte, kako poteka delo na področju optimizacije spletne strani Postopek za močno kampanjo SEO vključuje nešteto metod in strategij, SEO pa se nenehno izpopolnjuje, da ustreza posodobitvam algoritmov iskalnikov. Pomembno je, da se SEO podjetje, s katerim sodelujete, prilagaja pogostim spremembam iskalnikov v svojem algoritmu. Prav tako mora podjetje slediti proaktivnim in v prihodnost usmerjenim pristopom k najboljšim praksam SEO. V članku kako optimizirati spletno stran , smo podrobneje predstavili on site in off site optimizacijo. Izberite sodelovanje, ki je prilagojeno vašim potrebam Ker ima vsako podjetje svoje specifike, ga je potrebno tako tudi obravnavati, zato je nujno, da sta ponudba in delo prilagojena vašim potrebam. Kaj pa, če se vaše podjetje uvršča v kategorijo, za katero je Google oglaševanje omejeno oz. prepovedano? V kolikor vaše podjetje prodaja ali nudi storitve s področja alkoholnih pijač, zabave za odrasle in iger na srečo Google oglaševanje ni možno. Stran topstave.com spada v kategorijo iger na srečo in se ne more oglaševati na Googlu. Posledično je optimizacija ključnih besed v teh kategorijah najzahtevnejša. Tudi za longtail ključne besede, kot je Bet at home povezava , bi potrebovali več kot 1 leto, da dosežete TOP 3 pozicije. V podjetju Web Center optimizacijo spletne strani izvajamo tudi v teh kategorijah, in sicer za podjetja kot je Pivovarna Laško Union in Evino , kjer je SEO optimizacija edini vir obiska preko Googla. Rezultati kategorij, v katerih je Google oglaševanje prepovedano oz. omejeno: - vino – 1. mesto, - vinoteka – 1. mesto, - whiskey– 1. mesto, - belo vino – 1. mesto, - peneče vino – 1. mesto, - Radler isotonic – 1. mesto, - aparati za pivo – 1. mesto, - radler 0.0 – 1. mesto, - pšenična piva – 1. mesto, ...

Nasveti pri pregledu različnih cen za SEO optimizacijo Izogibajte se podjetjem, ki ponujajo paketne storitve, in bodite pozorni na podjetja, katerih cene storitev optimizacije so visoke in niso prilagojene vašim potrebam. V podjetju Web Center se zavedamo, da ima vsako podjetje svoje potrebe in cilje optimizacije. Web Center se že vrsto let ukvarja z optimizacijo spletnih strani. Z našo zgodovino in strokovno ekipo za SEO optimizacijo smo ustvarili sistematičen pristop k določanju cen. Na podlagi vaših želja pripravimo vam prilagojeno ponudbo za izvajanje optimizacije. Osredotočite se na celovite rešitve SEO optimizacije Vsako podjetje bi moralo zagotoviti personalizirano ponudbo za SEO storitve. Če tega ne ponujajo, je to znak, da morate ponudbo za SEO poiskati nekje drugje. Namesto da vlagate v enkratne SEO projekte, raje razmislite o mesečnem načrtu optimizacije, ki bo vaše spletno mesto ohranjala sveže in omogočala, da se nenehno uvršča na vrhu lestvice iskalnih zadetkov. Zakaj sodelovati s podjetjem Web Center? Se sprašujete zakaj izbrati ravno podjetje Web Center za svojo SEO agencijo? Tukaj je nekaj prednosti dela z našo ekipo. Zgodovina rezultatov in podjetja, s katerimi sodelujemo. Osredotočamo se na doseganje pomembnih rezultatov za podjetja. V podjetju Web Center optimizacijo spletne strani izvajamo za podjetja vseh velikosti. Vse od manjših podjetij, kot sta Aqua Life in Bubble Bite , do Pivovarne Laško Union .

