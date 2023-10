Cena osnovne in razširjene košarice najnižja od začetka popisovanja

Košarica 15 osnovnih živil je za 1,09 evra cenejša od zadnjega popisa 26. septembra, cena razširjene košarice pa je nižja za tri odstotke (1,23 evra) in znaša 40,66 evra.

"Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Eurospin (22,86 evra), sledi le 0,02 evra dražja košarica pri trgovcu Lidl in 0,55 evra dražja košarica pri trgovcu Hofer. Nekoliko dražje so košarice pri trgovcih Spar (23,74 evra), Mercator (24,42 evra) in Tuš (27,37 evra), pri katerem pa je vrednost košarice ostala nespremenjena glede na zadnji popis," so sporočili iz ministrstva.

Trgovci sicer v osnovni košarici ponujajo od 40 do 67 odstotkov izdelkov slovenskega porekla, v razširjeni košarici je ta odstotek nižji, in sicer med 32 in 64 odstotki, odvisno od posameznega trgovca.

V osnovni košarici je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovca Tuš – 10 izdelkov, najmanj pa pri trgovcu Hofer, zgolj šest izdelkov. Trgovec Spar v najcenejši košarici ponuja devet izdelkov slovenskega porekla, Lidl osem izdelkov, trgovca Eurospin in Mercator pa oba po sedem izdelkov.

Razlike tudi med spletnim in fizičnim nakupom

S pomočjo spletnega primerjalnika Primerjaj-cene.si na ministrstvu ugotavljajo tudi razlike v spletnih in fizičnih trgovinah. Groba ocena je pokazala, da je spletni nakup določenih osnovnih živil dražji ali enak kot v fizični trgovini.

"Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev," še dodajajo na ministrstvu.